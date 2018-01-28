Воскресенье, 28 января 2018

В Европе новые подходы: ЛГБТ и так далее. Они говорят: “Приходите, тут свобода, все разрешено”… Я думаю, что это плохо, потому что свобода – это не вседозволенность. Человек может считать, что может делать все что хочет… Но это опасно не только для него, но и для других людей. Это не свобода, а сумасшедший дом… Когда я учился в США, чувствовал, что многое в культуре они потеряли из-за технологического прогресса, из-за того, что каждый человек решает сам, что нужно, как жить. Уже нет никаких правил.

Берл Лазар, главный раввин России

Мальчик без штанов. “Справедливо”! Эк куда хватил! Нужно, тебе говорят; нужно, потому что такое правило есть.

Мальчик в штанах (хочет понять и не понимает).

Мальчик без штанов. У нас, брат, без правила ни на шаг. Скучно тебе – правило; весело – опять правило. Сел – правило, встал – правило. Задуматься, слово молвить – нельзя без правила. У нас, брат, даже прыщик и тот должен почесаться прежде, нежели вскочит. И в конце всякого правила или поронцы, или в холодную. Вот и я без штанов по правилу хожу. А тебе в штанах небось лучше?

Михаил Салтыков-Щедрин. “За рубежом”