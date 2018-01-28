Воскресенье, 28 января 2018

Судья Тверского райсуда столицы Алексей Стеклиев арестовал активиста “Протестной Москвы” Константина Салтыкова, избитого полицейскими после задержания на забастовке избирателей, на 30 суток. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Стеклиев, известный целым рядом заведомо неправосудных решений по политическим делам, дал Салтыкову максимальные наказания по обоим протоколам, сфабрикованным на активиста: 30 суток по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) и 15 суток – по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Однако, поскольку сроки обоих арестов согласно решениям судьи исчисляются с момента задержания оппозиционера, меньшее наказание оказывается поглощено бóльшим.

Первым рассматривался протокол по статье 19.3. Активист вину не признал. При этом он указал, что после задержания был избит силовиками. “Меня затащили в автозак, ударили несколько раз, надели мне на голову капюшон, потом один сотрудник полиции на меня сел”, – сообщил привлекаемый. Ранее сообщалось, что Салтыкова били в пах.

Оппозиционер Петр Проскуркин, выступая на разбирательстве, заметил, что при задержании силовики ударили Салтыкова лицом о стенку полицейского автобуса.

Защищали активиста адвокаты Андрей Юмашев из “Открытой России” и Вероника Полякова из Фонда борьбы с коррупцией. Они настаивали на вызове в суд полицейских Махонина, Кузнецова и Головко. Однако Стеклиев в этом отказал.

Также судья отклонил ходатайства защиты о фото- и видеосъемке процесса и о ведении протокола заседания.

Сразу после оглашения постановления по статье 19.3 Стеклиев начал слушания по второму административному делу активиста.

Поддержать Салтыкова в суд пришла большая группа активистов. В зале для всех места не нашлось; часть осталась дожидаться решений в коридоре суда.

В воскресенье Салтыков на Тверской улице сопровождал инициатора забастовки избирателей Алексея Навального. Когда Навального стали задерживать, активист попытался помешать силовикам и был схвачен вместе с политиком. Обоих доставили в ОП “Якиманка”.

Съемка Граней.Ру:

Вечером стало известно, что в отношении избитого Салтыкова СКР фабрикует дело по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). В рамках доследственной проверки у активиста попытались взять объяснения, однако тот отказался отвечать на вопросы, сославшись на статью 51 Конституции.

Позже в Якиманку прибыли члены ОНК, поскольку никаких протоколов Салтыкову и его адвокатам полицейские не выдавали, поясняя, что все бумаги находятся у следователей.

Протоколы Салтыков получил лишь после 23 часов. До суда его оставили в отделе, тогда как Навальный примерно в это же время был освобожден без оформления протокола.

Доследственная проверка на предмет наличия в действиях активиста состава уголовной статьи продолжается.

22 декабря 2017 года у Салтыкова прошел обыск по одному из “террористических” дел “Артподготовки”. Оперативники ЦПЭ утверждали, будто с компьютера активиста было опубликовано некое видео с призывами.

Акции в рамках забастовки избирателей против неконкурентных выборов президента прошли 28 января в 118 городах России. В ряде городов демонстрантов задерживали. По информации ОВД-Инфо, всего по всей стране в полицию попали 350 человек. По числу задержаний лидировали Уфа (66 граждан), Волгоград (65) и Чебоксары (51). Следом шли Кемерово (31 человек) и Мурманск (23). В Петербурге на акции и перед ней были задержаны 19 оппозиционеров, в Москве – 16.

Большинство задержанных в тот же день освободили, некоторых без протоколов. Нескольких человек в разных городах уже в воскресенье отправили под административный арест. Еще нескольких оставили в отделах полиции на ночь до судов.

На митинге в Уфе омоновцы избили демонстранта Сергея Рыбакова, который попытался помешать задержанию своего сына – Андрея Рыбакова. Старшего Рыбакова били ногами; также ему сломали нос. Сын тоже подвергся побоям. Обоих пострадавших доставили в городской ОП-6, откуда вскоре освободили, не выдав копий административных протоколов.