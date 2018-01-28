Воскресенье, 28 января 2018

Кубанская полиция ведет проверку в отношении двух десятиклассниц из города Абинск, плевавших в “вечный огонь” в парке 30-летия Победы и станцевавших возле мемориала. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону. Об этом же пишет и РИА “Новости”.

Между тем ранее в понедельник “Комсомольская правда – Кубань” передавала, что на 16-летних школьниц уже оформлены протоколы по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство), а на их родителей – по части 1 статьи 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Как с девушками, так и с их родителями, сообщало издание, полицейские провели “профилактические беседы”.

Кроме того, полицейские обратились в суд с ходатайством о постановке школьниц на учет.

В школе девушек заставили писать объяснительные по факту инцидента. Там десятиклассниц уже поставили на профучет. С родителями также проводились беседы.

В этой связи непонятно, о каких еще проверках сообщают ТАСС и РИА “Новости” – передают ли они устаревшую информацию или речь идет о возможности привлечения школьниц к уголовной ответственности.

Как следует из публикации “КП-Кубани”, инцидент у “вечного огня” произошел уже некоторое время назад. Во всяком случае, сообщается, что несколько дней спустя камеры видеонаблюдения в парке засняли другой случай: некий пожилой мужчина снял с гирлянды, возложенной к “вечному огню” школьниками, георгиевскую ленту и унес ее “в неизвестном направлении”.