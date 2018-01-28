Воскресенье, 28 января 2018

Прокуратура аннексированного Крыма утвердила обвинительное заключение по делу “украинского диверсанта” Андрея Захтея. Об этом сообщает QHA.

Материалы переданы в подконтрольный России верховный суд региона. На сайте суда карточка дела по состоянию на 19:30 мск отсутствует.

Делом Захтея занималось УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Об окончании следствия 27 декабря 2017 года написал “Коммерсант” со ссылкой на Оксану Захтей, жену политзека. Информация была подана не как свежая новость, а как дополнение к сообщению об окончании следствия по делу другого “диверсанта” – Евгения Панова.

Первоначально Панов и Захтей были фигурантами одного дела. Однако в конце июня 2017 года Захтей признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве в обмен на существенное смягчение обвинения. Одним из условий сделки стал отказ политзека ото всех четырех независимых адвокатов.

При этом, однако, давать показания против Панова Захтей отказался, заявив, что до ареста с ним знаком не был.

Дело Захтея будет рассмотрено в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств.

Какие именно составы инкриминированы политзеку после его согласия на сделку с прокуратурой, точно не известно. На основании ранее публиковавшейся информации можно предположить, что это статья 324 российского УК (незаконное приобретение официальных документов) и/или статьи 222 (незаконное хранение оружия) и 327 (подделка документов).

Адвокат Вадим Никифоров, представляющий интересы Захтея после отказа политзека от защитников по соглашению, ситуацию не комментирует. В декабре “Коммерсант” опубликовал представленное юристом письмо Захтея от 27 октября прошлого года. В этом документе заключенный запрещает адвокату сообщать СМИ какую бы то ни было информацию, “пока в уголовном деле не будет поставлена точка”.

Между тем Панову, который по-прежнему отказывается признать вину, в окончательной редакции обвинения вменены часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии) и часть 3 статьи 30 – часть 3 статьи 226.1 (покушение на контрабанду оружия в составе организованной группы; до 9 лет) и часть 3 статьи 222 российского УК (незаконный оборот оружия в составе организованной группы; до 8 лет).

42-летний Захтей – ранее дважды судимый уроженец города Борислав на Львовщине. Последнее время перед похищением жил в Саках на западе Крыма, подрабатывал частным извозом. Имел российское гражданство. Получил ли он его до или после аннексии региона, не уточнялось.

В ночь на 7 августа 2016 года Захтей был похищен ФСБ на севере Крыма, куда выехал за пассажирами по звонку. В последующие несколько дней он подвергался жестоким пыткам, в результате которых дал признательные показания о подготовке диверсий на аннексированном полуострове. Однако после помещения в СИЗО-1 в Симферополе политзек эти показания дезавуировал.

В марте 2017-го Захтей обратился в МВД по аннексированному Крыму с заявлением об отказе от российского гражданства. “В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны”, – говорилось в документе. Между тем российский закон не допускает выхода из гражданства лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовному делу.

Однако в июле прошлого года, после предъявления Захтею новых обвинений, его лишили гражданства России в связи с тем, что оно согласно фабуле дела было получено на основании подложных документов или заведомо ложных сведений.

В сентябре 2017-го Захтея на двое суток посадили в карцер СИЗО, обвинив в нарушении режима содержания.