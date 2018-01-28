Воскресенье, 28 января 2018

ЕСПЧ коммуницировал жалобы нацистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис на приговор, вынесенный им по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Решение, принятое 9 января, опубликовано на сайте суда.

Осужденные заявляют, что Россия нарушила в их отношении параграфы 1, 2 статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции. В частности, они заявляют о нарушении принципа презумпции невиновности.

Страсбургский суд среди прочего задал российским властям вопросы о беспристрастности присяжных, работавших в процессе Тихонова и Хасис, и о влиянии прессы на формирование мнения заседателей.

Интересы Тихонова в ЕСПЧ представляет адвокат Александр Васильев, интересы Хасис – Дмитрий Аграновский.

Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы, на Пречистенке. Тихонова, одного из лидеров Боевой организации русских националистов, и его гражданскую жену Хасис задержали в начале ноября того же года.

6 мая 2011-го Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному сроку, а Хасис – к 18 годам общего режима. Обоих признали виновными по статьям 105 (убийство) и 222 (незаконный оборот оружия), а Тихонова – также по статье 327 УК (производство или сбыт поддельных документов). 14 сентября того же года Верховный суд подтвердил приговор.

В суде как Тихонов, так и Хасис отрицали причастность к убийству.

24 сентября 2014 года Тихонов в особом порядке получил 18 лет в дополнение к пожизненному сроку по делу БОРН. 29 января 2015-го этот приговор также был подтвержден Верховным судом.

Как Тихонов, так и Хасис в 2014-2015 годах выступали с показаниями в процессе по основному делу БОРН, а также на суде над еще одним из лидеров этой группировки – Ильей Горячевым. Оба заявляли о связях организации с администрацией президента. Как Горячев, так и двое из четверых фигурантов основного дела БОРН получили пожизненные сроки.

Тихонов до доставки в Москву на разбирательства по делам БОРН отбывал срок в ИК-18 особого режима “Полярная сова” в ямальском поселке Харп. Сообщалось, что его там жестоко пытали. Вернули ли заключенного в эту колонию после участия в процессах или же отправили в другую, информации, насколько известно, не поступало. Хасис содержится в ИК-14 в поселке Парца Зубово-Полянского района Мордовии.