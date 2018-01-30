Вторник, 30 января 2018

Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях “кремлевский список”, сообщает Bloomberg. Согласно докладу, направленному в Конгресс, в него вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более миллиарда долларов, а также 114 чиновников и глав госкомпаний, близких к Владимиру Путину.

В список попали все члены российского правительства, включая Дмитрия Медведева, Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Лаврова, Юрия Трутнева. В него включены Дмитрий Песков, Валентина Матвиенко, Сергей Нарышкин, Андрей Вайно, Владислав Сурков, Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин, Сергей Собянин.

Среди фигурантов списка Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

Также в списке бизнесменов Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, братья Ананьевы, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Филарет Гальчев, Роман Авдеев, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Игорь Кесаев, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Искандер Махмудов, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер, Борис Минц, Алексей Мордашов, Год Нисанов, Михаил Прохоров, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Кирилл Шамалов, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков.

В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц.

Между тем закон “О противодействии противникам Америки с помощью санкций” (CAATSA), подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе, не позволил России продать оружия на миллиарды долларов. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщает Reuters.

“Сегодня мы сообщили Конгрессу, что этот закон и его реализация сдерживают продажи продуктов российской оборонной промышленности, – отметила Нойерт. – С момента вступления закона в силу, как мы считаем, иностранные правительства отказались от запланированных или ранее объявленных закупок на несколько миллиардов долларов продукции российского ВПК”.

Хотя уже с 29 января США в соответствии с законом может вводить санкции в отношении нероссийских организаций, которые несут ответственность за основные финансовые транзакции с разведслужбами России и предприятиями ВПК, Вашингтон не будет спешить с этим. “С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных компаний или отдельных лиц не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором”, – отметила представитель Госдепа.

Госдепартамент также не будет давать “предварительную информацию о своих действиях санкционного характера”, подчеркнула при этом Нойерт. “Когда и если будут санкции, о которых можно объявить, мы сделаем это”, – сказала она.

Нойерт также отказалась раскрывать содержание секретных брифингов, которые Госдепартамент провел для профильных комитетов Конгресса.о действиях, предпринятых в рамках законов о санкциях,

Сенатор-республиканец Боб Коркер, председатель комитета Сената по международным отношениям, заявил, что разделяет позицию Госдепартамента. “Мы удовлетворены этим процессом, – сказал сенатор. – Они (Госдеп. – Ред.) относятся к этому очень серьезно.

В соответствии с законом CAATSA, в понедельник Госдепартамент должен был представить Конгрессу предложения по ужесточению санкций. Это, помимо нового санкционного списка, возможные ограничительные меры на операции, связанные с российским госдолгом. Кроме того рассматривается исключение российских государственных банков из системы международных расчетов SWIFT. В декабре председатель Сбербанка Греф назвал “иррациональной” идею введения таких ограничений и предсказал, что после введения новых американских санкций “холодная война покажется детской забавой”.