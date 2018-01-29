Понедельник, 29 января 2018

В Пскове в ночь на понедельник сгорел автомобиль координатора местного штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак Виктора Широбокова, сообщает “Псковская лента новостей”.

В штабе полагают, что случившееся было поджогом. Юристы штаба подали соответствующее заявление в полицию. На сожженном автомобиле Широбоков ездил в Москву, чтобы сдать подписи, собранные в области за выдвижение журналистки.

Широбоков – ответственный секретарь псковского отделения партии “Гражданская инициатива”, выдвинувшей Собчак в президенты. Он возглавил местный штаб кандидата в середине декабря.

Сторонники Собчак несколько раз заявляли о нападениях, которым подвергались штабы кандидата. Последний такой случай произошел в Рязани 19 января: группа провокаторов развернула у местного штаба плакаты оскорбительного содержания и забросала его сотрудников яйцами и мусором. Позже местные СМИ сообщали, что это была инсценировка.

Накануне Собчак провела в Грозном одиночный пикет за освобождение главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева, арестованного по сфабрикованному делу о наркотиках. После проведения акции к журналистке подошли кадыровцы, вступили с ней в словесную перепалку и пообещали “выгнать” из Чечни.