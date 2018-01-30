Вторник, 30 января 2018

Перовский районный суд Москвы арестовал на 15 суток Николая Ляскина, руководителя столичного штаба Алексея Навального. Об этом сообщил сам Ляскин.

Ему вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия) за сообщение в твиттере о “Забастовке избирателей в Москве.

По словам адвоката Татьяны Соломиной, представлявшая интересы Ляскина, на суде сотрудница полиции, которая составляла протокол, призналась, что всю необходимую для заведения дела информацию ей прислали из Центра по противодействию экстремизму, а она лишь оформила протокол.

Судья Симоновского райсуда Хызыр Муссакаев назначил 15 суток ареста координатору столичного штаба Навального Сергею Бойко, сообщает юрист Иван Жданов. Ему вменена та же часть 8 статьи 20.2 КоАП за публикацию ролика о планируемой акции.

Тот же судья Муссакаев арестовал на 10 суток ведущего новостей youtube-канала “Навальный live” Дмитрия Низовцева. Ему вменили сопротивление сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Такое же наказание получил и юрист ФБК Александр Помазуев. “Помазуеву дали 10 суток за то, что он должен был делать и делал как юрист: требовал допуска адвоката и предъявления хоть каких-либо документов о проведении следственных действий в офисе ФБК лицами в гражданской одежде, отказывавшимся показать документы”, – отметил его коллега Вячеслав Гимади. Соведущей Елене Малаховской тот же судья назначил штраф 1000 рублей.

В воскресенье утром полицейские, в том числе оперативники ЦПЭ, вскрыли болгаркой дверь в офис Фонда борьбы с коррупцией.

Силовики заявили, будто им поступил звонок о заложенной бомбе. В это время в офисе велась прямая трансляция новостей youtube-канала “Навальный live”. Полицейские прервали эфир. Низовцева, Малаховского, Помазуева, Бойко и еще несколько человек задержали и доставили в отдел полиции “Даниловский”.

Ляскин также был задержан в воскресенье утром. Полицейские и человек в штатском остановили автомобиль Ляскина около его дома, после чего заставили поехать в отдел полиции “Измайлово”, где он находился до суда.