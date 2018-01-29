Понедельник, 29 января 2018

Далеко не каждый день мужчинам требуется носить с собой множество крупногабаритных вещей, включая ноутбук, папки с документами, канцелярские принадлежности, ежедневники. Чтобы ощущать себя налегке и взять с собой минимум необходимых вещей, вполне подойдут компактные мужские сумки. Такой аксессуар напоминает небольшой клатч и способен уместить в себя автодокументы, ключи, блокнот, денежную наличность, паспорт, ключи и другую мелочевку.

Маленькая сумка поможет рационально организовать хранение вещей и освободит ваши набитые карманы. Внутреннее пространство продумано настолько, что вы сможете с удобством разместить все мелочи по карманам и отсекам, и вам не придется долго искать то, что нужно. Мужские сумки на сайте https://z077.ru/catalog/mens-accessories/bags порадуют вас свежестью дизайнерских идей, практичностью и отличной функциональностью.

Среди моделей сумок маленького размера в новом сезоне особенно актуальны следующие вариации:

миниатюрный клатч;

барсетка для автолюбителей;

сумка-органайзер;

напоясная модификация для велопрогулок;

мессенджер;

в виде мини-портфеля;

почтальонка с ремешком через плечо.

8 стильных моделей маленьких сумок

Маленькие мужские сумки представлены в коллекциях престижных брендов в большом ассортименте. Стилистическое разнообразие позволит вам подобрать модный аксессуар к любому образу — деловому ансамблю, повседневному имиджу или городскому луку.

Презентабельная барсетка коричневого цвета по внешнему виду напоминает миниатюрный портфель. Во внутреннем пространстве предусмотрено 3 функциональных отсека, 3 внутренних и 3 внешних кармана. Съемный ремень позволяет с удобством носить барсетку на запястье. Дополнительный комфорт в ежедневном использовании вам подарят 3 специальных отделения для хранения канцелярских принадлежностей и документов.

Клатч-барсетка, выполненная из натуральной кожи с оригинальным теснением под шкуру страуса, станет визитной карточкой вашего стильного образа. Аксессуар позволит вам с легкостью разместить купюры, паспорт, пластиковые карты, мобильный телефон.

Миниатюрная мужская сумка прямоугольной формы с короткой ручкой — эталон элегантности и утонченности. В комплект входит ремешок для ношения аксессуара на плече. Для хранения ценных вещей предусмотрен специальный отсек, закрывающийся на кодовый замок.

Клатч из гладкой кожи черного цвета с контрастной отстрочкой подчеркнет продуманность вашего образа. Для хранения купюр в этом аксессуаре предусмотрено 4 отделения. Во внутреннем пространстве вы найдете 10 отсеков для пластиковых карт.

Классический мессенджер с отстегивающимся ремешком можно носить как в руке, так и на плече. Аксессуар выполнен из натуральной зернистой кожи, что обеспечивает ему продолжительный срок службы и устойчивость к износу.

Напоясная сумка — незаменимое решение для городских жителей, которые ценят мобильность и комфорт. Такой аксессуар по достоинству оценят велосипедисты, автовладельцы, путешественники и все те, кто предпочитает активный образ жизни.

Почтальонка с ремнем через плечо закрывается на магнитную застежку. Внутри сумки предусмотрены крепления для авторучек и смартфона, отделение на молнии. Наличие внешнего кармана на молнии обеспечит вам быстрый и легкий доступ к незаменимым мелочам (ключам, пропуску).

Клатч-органайзер, закрывающийся на молнию, органично впишется в городской образ. 2 съемных ремешка позволят вам носить сумку в 3 положениях — в руке, на запястье или плече. Такой стильный аксессуар сочетает в себе компактность портмоне и многофункциональность классического мессенджера.

Фотографии и статья подготовлены интернет-магазином z077.ru.