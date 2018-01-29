Классификация, принцип действия и преимущества стальных конвекторов
Сегодня вместо устаревших и неэффективных чугунных радиаторов все чаще используются стальные конвекторы нового поколения. Они представляют собой прибор, состоящий из нескольких плоских стальных профилей, сваренных по контуру. Внутри корпуса этого прибора расположена труба, которая и обеспечивает передачу тепла на стальные профили. От них нагретый воздух поднимается к потолку, за счет чего и создается естественная или принудительная циркуляция тепла. Модели с принудительной циркуляцией обычно доукомплектовываются маленьким вентилятором.
Классификация по типу исполнения
Стальные конвекторы принято классифицировать по различным параметрам. Чаще всего они отличаются по типу исполнения. В соответствии с данной классификацией, существуют такие модели:
- напольные;
- внутрипольные;
- настенные;
- корпусные;
- цокольные.
В первом случае по периметру помещения устанавливается несколько радиаторов, параллельно соединенных между собой. Такое исполнение чаще всего можно встретить в кинотеатрах и спортивных залах. Внутрипольные радиаторы устанавливаются непосредственно в пол. Данный способ отопления помещения идеально подходит для теплиц, бассейнов, зимних садов и других помещений, в которых требуется соблюдение специального микроклимата.
Самым популярным вариантом считаются настенные конвекторы из стали. Они характеризуются своей компактностью и возможностью установки в нишах или под окнами.
Классификация по типу теплоносителя
Конверторы также классифицируются в соответствии с типом теплоносителя. Согласно данной классификации существует 3 основных типа отопительных систем:
- водяная;
- газовая;
- электрическая.
На сегодняшний день самым популярным вариантом считаются водяные конвекторы, отличающиеся простотой монтажа и прекрасными противопожарными свойствами. Среди других преимуществ такого варианта можно отметить бесшумность работы, приятный внешний вид и минимальный вес.
Универсальным вариантом, который можно монтировать в любом помещении, являются газовые конвекторы. Принцип их действия заключается в нагреве стальных пластин газом. Те отдают свое тепло в помещение, а продукты сгорания выводятся наружу посредством дымохода.
Наконец, электрический стальные конвекторы работают посредством ТЭНа, вмонтированного в корпус. Главными преимуществами электроконвекторов можно считать:
- простоту установки;
- доступную стоимость;
- отсутствие движущихся технических узлов;
- высокий уровень КПД.
Преимущества стальных конвекторов
Что касается общих преимуществ применения стальных конвекторов, то здесь в первую очередь стоит отметить скорость нагрева. Еще одним плюсом является возможность регулировки температуры. Данный тип конвекторов может регулироваться посредством заслонки или специального термостата. К плюсам можно отнести и высокий уровень теплоотдачи при несущественных энергозатратах. Не стоит забывать и о дизайне данных обогревателей. Они без проблем впишутся в любой современный дизайн интерьера.