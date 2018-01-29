Понедельник, 29 января 2018

Сегодня вместо устаревших и неэффективных чугунных радиаторов все чаще используются стальные конвекторы нового поколения. Они представляют собой прибор, состоящий из нескольких плоских стальных профилей, сваренных по контуру. Внутри корпуса этого прибора расположена труба, которая и обеспечивает передачу тепла на стальные профили. От них нагретый воздух поднимается к потолку, за счет чего и создается естественная или принудительная циркуляция тепла. Модели с принудительной циркуляцией обычно доукомплектовываются маленьким вентилятором.

Классификация по типу исполнения

Стальные конвекторы принято классифицировать по различным параметрам. Чаще всего они отличаются по типу исполнения. В соответствии с данной классификацией, существуют такие модели:

напольные;

внутрипольные;

настенные;

корпусные;

цокольные.

В первом случае по периметру помещения устанавливается несколько радиаторов, параллельно соединенных между собой. Такое исполнение чаще всего можно встретить в кинотеатрах и спортивных залах. Внутрипольные радиаторы устанавливаются непосредственно в пол. Данный способ отопления помещения идеально подходит для теплиц, бассейнов, зимних садов и других помещений, в которых требуется соблюдение специального микроклимата.

Самым популярным вариантом считаются настенные конвекторы из стали. Они характеризуются своей компактностью и возможностью установки в нишах или под окнами.

Классификация по типу теплоносителя

Конверторы также классифицируются в соответствии с типом теплоносителя. Согласно данной классификации существует 3 основных типа отопительных систем:

водяная;

газовая;

электрическая.

На сегодняшний день самым популярным вариантом считаются водяные конвекторы, отличающиеся простотой монтажа и прекрасными противопожарными свойствами. Среди других преимуществ такого варианта можно отметить бесшумность работы, приятный внешний вид и минимальный вес.

Универсальным вариантом, который можно монтировать в любом помещении, являются газовые конвекторы. Принцип их действия заключается в нагреве стальных пластин газом. Те отдают свое тепло в помещение, а продукты сгорания выводятся наружу посредством дымохода.

Наконец, электрический стальные конвекторы работают посредством ТЭНа, вмонтированного в корпус. Главными преимуществами электроконвекторов можно считать:

простоту установки;

доступную стоимость;

отсутствие движущихся технических узлов;

высокий уровень КПД.

Преимущества стальных конвекторов

Что касается общих преимуществ применения стальных конвекторов, то здесь в первую очередь стоит отметить скорость нагрева. Еще одним плюсом является возможность регулировки температуры. Данный тип конвекторов может регулироваться посредством заслонки или специального термостата. К плюсам можно отнести и высокий уровень теплоотдачи при несущественных энергозатратах. Не стоит забывать и о дизайне данных обогревателей. Они без проблем впишутся в любой современный дизайн интерьера.