Понедельник, 29 января 2018

Элементы системы отопления, которые были установлены в вашем доме 25-30 лет назад, с большой долей вероятности уже израсходовали предусмотренные тех.документацией ресурсы. По этой причине в должной мере они уже не способны выполнять возложенные на них функции. В этом случае необходима замена радиаторов отопления.

Использование инновационных технологий позволило создать радиаторы биметаллического типа. По своим показателям они в значительной степени превосходят привычные для многих чугунные и малоэффективные конверторные батареи.

Замена вышедших из строя отопительных приборов на современные биметаллические позволит не только сделать проживание в помещении более комфортным, но и даст возможность сэкономить деньги на его отоплении.

Осуществить такой монтаж могут специалисты сервиса быта Беззаботкин.ру. Не стоит сразу же покупать первый понравившийся по дизайну или цвету дешёвый радиатор, так как замена этого оборудования не терпит какой-либо спешки.

Необходимость замены отопительных элементов

Установка радиаторов отопления осуществляется в большинстве случаев в летний период, т.к. в это время можно проще всего получить разрешительные документы. Именно получение согласия от Управляющей компании является основной проблемой в процессе замены отопительных приборов.

Затягивать с установкой до начала осени нецелесообразно, т.к. в этот период возрастает количество заказов на замену батарей. В зимний период, когда подключена и работает система отопления, произвести монтаж новых радиаторов можно только после слива воды со всего стояка, на что Управляющая компания разрешение может и не дать.

Важность правильной установки



Установка батарей должна производиться в строгом соответствии с установленными нормами и правилами. Эффективнее всего монтировать биметаллические радиаторы отопления под подоконником, т.к. тёплый воздух оттуда быстрее всего будет подниматься к потолку, препятствуя попаданию в дом холодного уличного воздуха.

От стены радиатор следует размещать на расстоянии около пяти сантиметров. От подоконника и пола такое расстояние должно составлять от 10 до 15 сантиметров.

Некоторые из батарей, во избежание образования внутри воздушных пробок, могут размещаться под минимальным уклоном. Необходимые параметры монтажа батареи следует уточнять у производителя или продавца до их приобретения, что даст возможность удостовериться в пригодности и возможности эксплуатации в конкретных условиях.