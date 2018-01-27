Суббота, 27 января 2018

В Москве полицейские, в том числе оперативники ЦПЭ, вскрыли болгаркой дверь в офис Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщает в своем блоге основатель ФБК, лидер Партии прогресса Алексей Навальный.

Силовики заявили, будто им поступил звонок о заложенной бомбе.

В это время в офисе велась прямая трансляция новостей youtube-канала “Навальный live”. Полицейские прервали эфир.

Ведущий программы Дмитрий Низовцев был задержан, когда снимал на мобильник действия визитеров. Силовики заявили, что подозревают его в закладке бомбы.

Мобильник у Низовцева отобрали.

Низовцева и вторую ведущую программы, а также режиссера эфира, офис-менеджера и двух юристов ФБК доставили в ОП “Даниловский”.

Весь деловой центр “Омега-плаза”, в котором находится офис ФБК, блокирован силовиками.

Трансляция новостей “Навальный live” продолжается из другой студии.

Позже стало известно, что задержан также координатор столичного штаба Навального Сергей Бойко. Его также привезли в “Даниловский”.

Между тем юристов к задержанным не допускают, ссылаясь на объявленный в отделе план “Крепость” – сбор личного состава, объявляемый для предотвращения захвата отдела.

Позже директор ФБК Роман Рубанов сообщил в своем твиттере, что из офиса организации полицейские изымают компьютеры, сервера и камеры.

28 января по всей России должны пройти акции в рамках объявленной Навальным “забастовки избирателей” против неконкурентных выборов. В ряде регионов, в том числе в Москве, власти незаконно отказали в согласовании акций.

Как передает ОВД-Инфо, в Кемерове задержана координатор регионального штаба Навального Ксения Пахомова, а на самой акции – 14 участников протеста. Также задержания прошли в Южно-Сахалинске, Томске и Самаре. В Барнауле силовики устроили обыск в штабе Навального.

В Магадане, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Красноярске акции прошли без задержаний, несмотря на отсутствие согласований.

В Москве и Петербурге несогласованные акции должны начаться в 14 часов – на Тверской улице и площади Пролетарской Диктатуры соответственно. В субботу прокуратура Москвы пригрозила гражданам “негативными последствиями” за участие в акции на Тверской.