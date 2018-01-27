Суббота, 27 января 2018

Накануне общероссийского “винтилова” очередная акция устрашения прошла на оккупированной территории. В Судаке на правозащитное собрание “Крымской солидарности” явились омоновцы и полицейские с собаками, пригнали автозаки. Они заявили, что в помещение, где проходила встреча, зашли “подозрительные люди с большим количеством вещей”.

После осмотра комнат у двух сотен участников встречи переписали паспортные данные. Теперь крымскотатарские активисты ждут новой волны административных преследований.

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