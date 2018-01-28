Воскресенье, 28 января 2018

Акция в Челябинске. Кадр трансляции “Навальный live”

В воскресенье в 118 городах России прошли протесты в рамках объявленной Алексеем Навальным забастовки избирателей против неконкурентных выборов. В ряде городов чиновники отказали в согласовании акций. В некоторых регионах прошли задержания, в том числе превентивные. Всего в полицию по состоянию на 18:30 мск попали 257 человек. В частности, в Москве на Тверской улице был задержан сам Навальный.

В Чебоксарах задержали свыше 50 граждан (другие источники утверждали, что от 60 до 80), в Уфе – около 45, в Кемерове – 31, в Мурманске – 25, в Туле и Москве – по 16, в Томске – 12, в Петербурге – 11, в Волгограде – 10.

Также задержания прошли в Архангельске, Астрахани, Березниках (Пермский край; еще в субботу – за распространение листовок), Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Петрозаводске, Раменском (Подмосковье), Самаре, Саранске, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске.

Видеорепортаж с московской акции