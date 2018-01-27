Суббота, 27 января 2018

Россия отказалась передать на Украину для отбывания наказания крымчанина Андрея Лугина, осужденного в 2010 году украинским судом к пожизненному сроку. Об этом говорится в ответе российского обмудсмена Татьяны Москальковой на обращение уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской, опубликованном Крымской правозащитной группой.

В документе говорится, что Лугина невозможно вернуть на Украину, так как он якобы имеет российское гражданство. Между тем жена осужденного Ирина Лугина утверждает, что после аннексии Крыма ее муж не получал российский паспорт.

Также Москалькова пишет, что Лугина, содержащегося в мордовской ИК-1 особого режима, невозможно перевести в Крым, так как на полуострове нет колоний для пожизненно осужденных.

Лугина вывезли в Россию из Крыма в мае 2017 года. До этого его уже отправляли в ту же самую колонию в Мордовии, где в 2016-2017 годах заключенный провел девять месяцев, а затем вернули в Крым. До повторного этапирования он находился в СИЗО-1 Симферополя.

23 апреля прошлого года в знак протеста против отправки в Россию Лугин объявил сухую голодовку. Он написал обращение к президенту Украины Петру Порошенко, главам МИДа и Минюста страны Павлу Климкину и Павлу Петренко, а также Лутковской, посольству Украины в Москве и международным правозащитным организациям. 26 апреля заключенный вскрыл себе вены и перерезал горло – он был спасен медиками и вывезен в Россию с неснятыми швами после операции.

Бывший депутат Керченского горсовета Лугин осужден за убийство и участие в банде Лаптева. Вместе с ним пожизненный срок получил еще один член банды – Юрий Михайлов. Он объявлял голодовку вместе с Лугиным. Как и Лугина, Михайлова в прошлом году забрали из Крыма – в колонию “Вологодский пятак” (ИК-5 особого режима на острове Огненный в Вологодской области), – а в начале нынешнего вернули в Симферополь. Причины, по каким осужденных привезли обратно на полуостров, в публикациях СМИ и правозащитников не уточнялись. 26 апреля Михайлова вывезли в вологодскую колонию.

Лугин – инвалид II группы. Он болен рассеянным склерозом, из-за чего слепнет на один глаз. Кроме того, осужденный страдает тромбофлебитом и перенес микроинфаркт. Однако медицинская помощь ему в мордовской колонии не оказывалась, а препараты, высылавшиеся родственниками, не выдавались. О Михайлове его жена Оксана Михайлова сообщала, что “он больной, кровью кашляет”.