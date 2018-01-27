Суббота, 27 января 2018

Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет в поддержку арестованного главы чеченского отделения “Мемориала” Оюба Титиева. Видеозапись акции опубликована на YouTube-канале журналистки.

Собчак встала с плакатом “Свободу Оюбу Титиеву” у памятника журналистам, погибшим за свободу слова. “Сейчас этот человек (Титиев. – Ред.) в тюрьме, он в жутком состоянии, он голодает, его допрашивают сутками”, – заявила журналистка. Собчак призвала главу региона Рамзана Кадырова поспособствовать освобождению правозащитника. “Мы все понимаем, что Рамзан Ахматович может решить этот вопрос”, – подчеркнула она.

После пикета к Собчак подошла группа провокаторов, которые пообещали “выгнать” ее из Чечни.

Для встречи Собчак в Грозном выделили специальных провокаторов, которые сопровождали ее оскорблениями во время прогулки по зачищенному от людей проспекту Путина. Рядом с этими «джигитами» шли люди, которые координировали их действия, отслеживая передвижение группы Собчак. pic.twitter.com/PfVGx1JjV3

— Рустем Адагамов (@adagamov) 28 января 2018 г.

Как передает радиостанция “Говорит Москва”, министр по нацполитике, внешним связям, печати и СМИ Чечни Джамбулат Умаров заявил, что проведенная Собчак акция стала “местью” журналистки за отказ Кадырова встретиться с ней по поводу Титиева. Чиновник упомянул случаи, когда в “откровенно демократических государствах некоторых кандидатов забрасывают яйцами”, и выразил удовлетворение, что при проведении акции “обошлось без яиц”. “Будем надеяться, что у нее на пути не встретится какой-то буйный человек, который станет выражать отрицательные эмоции более активно”, – заявил Умаров.

19 января Собчак опубликовала открытое письмо к Кадырову с призывом освободить Титиева. Кандидат в президенты напомнила главе Чечни, что он называл правозащитников “людьми без нации и рода”, а также выразила уверенность, что самому Кадырову “когда-нибудь понадобится их защита”.

В четверг Кадыров заявил в интервью Daily Storm, что у него нет полномочий освободить Титиева. “Вот она кандидат в президенты и не знает, что у меня нет таких полномочий. Я не судья, не прокурор, не руководитель МВД. Я глава республики. У меня нет никаких полномочий, для того чтобы освободить или задерживать кого-либо. Вот она глупая, я не понимаю ее”, – сказал чеченский лидер.

Как сообщает “Эхо Москвы”, к защитникам Титиева присоединился адвокат Илья Новиков. Юрист участвовал в защите украинских политзеков – в частности, Надежды Савченко, а также фигурантов Болотного дела.

9 января 60-летний Титиев был задержан кадыровцами. Два дня спустя судья Шалинского горсуда Чечни Хамзат Ибрагимов арестовал правозащитника на два месяца. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны. Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре. Как выяснилось на суде об аресте задержанного, к фабрикации дела против Титиева причастны оперативники угрозыска Манджиков и Магомадов.

16 января Титиев написал заявление о фабрикации дела против него на имя президента Владимира Путина, главы СКР Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова. “09.01.2018 года я был задержан сотрудниками Курчалоевского ОВД, и в мою машину было подброшено наркотическое вещество. Против меня было сфабриковано уголовное дело. Полностью подтасованы доказательства моей вины. Вину свою я не признал и не признаю. Хочу довести до Вас, если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом”, – говорилось в документе.

18-го числа в эфире телеканала “Грозный” Кадыров назвал Титиева наркоманом. “Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские, – заметил он. – ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали”.

25 января судья Верховного суда республики Хасмагомед Мадаев отказался выпустить Титиева из-под ареста.

В среду “Мемориал” потребовал передать дело Титиева из Чечни в следственный департамент МВД. В правозащитной организации заявили, что после угроз Кадырова в адрес правозащитников “невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном”.