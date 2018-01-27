Суббота, 27 января 2018

Председателя чеченского “Мемориала” Оюба Титиева, против которого сфабриковано дело о хранении наркотиков, вернули из грозненского СИЗО-1 в ИВС ОМВД по Курчалоевскому району. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, в воскресенье вошедший в дело политзека.

Накануне следователь проводил опознание Титиева, и свидетель заявил, что обвиняемого не узнает. По закону процедура опознания может проводиться только один раз; ее протокол остается в деле. Отказ свидетеля опознать Титиева адвокат назвал “проблемой следствия”.

Чтобы выйти из положения, кадыровцы проводят очные ставки с участием следователя и понятых. Те дают показания, будто в действительности свидетель узнал Титиева, а запись об обратном в протоколе была сделана “по недоразумению”.

Следственные действия с политзеком проводились в субботу весь день.

Между тем кандидат в президенты России Ксения Собчак в воскресенье провела в Грозном одиночный пикет в поддержку Титиева. “Сейчас этот человек в тюрьме, он в жутком состоянии, он голодает, его допрашивают сутками”, – заявила Собчак. Она призвала главу Чечни Рамзана Кадырова поспособствовать освобождению политзека.

60-летний Титиев был задержан кадыровцами 9 января. Два дня спустя судья Шалинского горсуда Чечни Хамзат Ибрагимов арестовал правозащитника на два месяца. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны.

Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре. Как выяснилось на суде об аресте задержанного, к фабрикации дела против Титиева причастны оперативники угрозыска Манджиков и Магомадов.

16 января Титиев написал о фабрикации своего дела Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.

18-го числа в эфире ГТРК “Грозный” Кадыров назвал Титиева наркоманом. “ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали”, – заметил глава Чечни.

25 января судья Верховного суда региона Хасмагомед Мадаев отклонил жалобу на арест Титиева.

В среду “Мемориал” потребовал передать дело Титиева из Чечни в центральный главк МВД. В правозащитной организации заявили, что после угроз Кадырова по адресу правозащитников “невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном”.