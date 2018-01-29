Понедельник, 29 января 2018

США начали подготовку к поставке Украине противотанковых комплексов Javelin, сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера.

“Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все хранится, способы передачи. Мы вместе работаем над тем, как их (комплексы Javelin. – Ред.) перевезти и привлечь к работе Вооруженных сил (Украины. – Ред.)”, – заявил дипломат.

Волкер напомнил, что комплексы Javelin – это “оборонная техника”, не предназначенная для “нападения и использования на линии конфликта”. Чиновник выразил надежду, что американское оружие поможет предотвратить “дальнейшее распространение конфликта”.

18 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев получит от США противотанковые комплексы безвозмездно.

21 декабря 2017 года Госдеп одобрил первую сделку на поставку Украине американского летального оружия. Вашингтон решил продать Киеву снайперские винтовки M107A1, а также патроны и детали к ним на 41,5 миллиона долларов; о поставке тяжелого вооружения, в том числе комплексов Javelin, конкретной договоренности еще не было.