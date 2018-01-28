Воскресенье, 28 января 2018

Федеральная таможенная служба начала оперативно отслеживать зарубежные покупки россиян. Об этом сообщают “Ведомости”, ссылаясь на нескольких “состоятельных российских путешественников”, у которых в аэропортах изъяли незадекларированные товары.

Как сообщается, таможенники стали получать информацию о покупках граждан России за границей благодаря обмену данными с иностранными коллегами, а также информации из системы tax free, позволяющей возвращать налог на добавленную стоимость за купленные в чужой стране товары.

Всего с декабря российские таможенники пресекли несколько десятков попыток ввести в страну незадекларированные ценные вещи, в основном это были часы и ювелирные украшения.

В Россию можно ввозить из-за границы без уплаты пошлины товары общей стоимостью не более 10 тысяч евро единовременно на самолете и не более 15 тысяч евро – на наземном транспорте. Штраф за нарушение этой нормы, предусмотренный частью 1 статьи 16.2 КоАП (уклонение от декларирования товаров), составляет от половины до двукратной стоимости ввозимых ценностей.