Воскресенье, 28 января 2018

Британские спецслужбы обвинили министра обороны Гэвина Уильямсона в разглашении разведданных, сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимные источники. Ему вменяют разглашение секретных сведений в интервью The Telegraph, в котором он рассказал об угрозе российских кибератак на инфраструктуру страны.

По сведениям газеты, руководство британского Центра правительственной связи – спецслужбы, занимающейся электронной разведкой, – было “в ярости” после выхода интервью Уильямсона.

Как утверждается, министр случайно разгласил некие секретные сведения, отвечая на вопросы журналистов. При этом само интервью планировалось давно.

Между тем в военном ведомстве заявили, что Уильямсон не разглашал никаких секретных данных при общении со СМИ.

Как сообщает Sunday Times, обвинения по адресу Уильямсона могут быть направлены на то, чтобы помешать ему в борьбе с премьер-министром Терезой Мэй за лидерство в Консервативной партии.

26 января министр рассказал Telegraph, что Россия ищет уязвимые места для кибератак на критическую инфраструктуру энергоснабжения Британии. В частности, по его словам, Москва интересуется тем, как британские электрические сети соединены с энергетической инфраструктурой на европейском континенте. Возможная российская кибератака на британскую энергосистему приведет к “тысячам и тысячам” жертв, заявил Уильямсон.

В Минобороны России в ответ заявили, что руководитель британского военного ведомства “утратил границы разумного”. “Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале “Монти Пайтон: летающий цирк”, – сказал пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков.

21 января глава британского Генштаба Ник Картер призвал увеличить расходы на оборону страны, чтобы не отстать в боевых способностях от российской армии. Он предупредил, что Россия может начать боевые действия “действия раньше, чем мы ожидаем”. По словам Картера, Москва в новой войне будет в большей мере вместо традиционного вооружения использовать кибератаки на инфраструктуру, практиковать коррупцию, распространять фальшивые новости и полагаться на военное запугивание.