Пятница, 26 января 2018

Элла Пафмилова. Кадр ТВЦ

Глава ЦИК Элла Памфилова сожалеет о решении телеведущей Екатерины Гордон снять свою кандидатуру с выборов президента. По ее словам, есть потенциал у всех соискательниц-женщин. Ранее сегодня Гордон заявила, что не хочет быть участником фарса и принимать участие в шоу. Она утверждает, что собрала необходимое количество голосов в свою поддержку, но передавать их в ЦИК не будет.

“Эхо Москвы”

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску… и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..

Лев Толстой. “Детство”