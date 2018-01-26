Пятница, 26 января 2018

Осужденному по “почтовому делу” Олегу Навальному, брату политика Алексея Навального, очередной раз ужесточили условия содержания в ИК-5 Орловской области. Об этом сообщается на ФБ-странице политзека.

“Отобрали у меня стол; прибили к полу мою табуретку и тумбочку (в разных углах камеры – видимо, чтобы было удобней писать письма); замуровали в бетоне электрическую розетку (теперь очень удобно бриться и кипятить воду); отобрали все краски, цветные ручки и прочее, указывая, что мне можно только два простых карандаша и один красный, – пишет Навальный. – Отобрали все книги, так как, по их мнению, количество, предусмотренное правилами внутреннего распорядка – это слишком много; угрожают отправить меня вместо свиданий с родственниками в ШИЗО”.

По словам политзека, администрация колонии сделала это по распоряжению заместителя начальника УФСИН по Орловской области Василия Михайленко. Защита Навального обратилась в региональное управление СКР с требованием проверить действия тюремщика. Пользование электроприборами и письменными принадлежностями не запрещено правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения. Адвокат Навального считает, что в действиях должностных лиц орловского ФСИН могут содержаться признаки преступлений по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 286 УК (превышение должностных полномочий). Аналогичные заявления направлены во ФСИН и ОНК.

Администрация орловской ИК-5 считает Навального злостным нарушителем порядка. У него 13 взысканий, пять из которых он получил из-за того, что хранил телефон, SIM-карту и USB-носитель, а также отказывался работать без уважительных причин. Четыре раза Навального помещали в ШИЗО. По словам администрации колонии, он не реагирует на “воспитательные мероприятия” и не меняет свое поведение. Суды неоднократно отказывали политзеку в УДО и в смягчении наказания.

30 декабря 2014 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Коробченко признала братьев Навальных виновными по “почтовому делу”. Навальный-старший получил 3 с половиной года условно с трехлетним испытательным сроком, а его брат – такой же реальный срок. Кроме того, каждого из осужденных оштрафовали на сумму 500 тысяч рублей. Также судья удовлетворила иск к братьям “Многопрофильной процессинговой компании” на 4,5 миллиона рублей.

Братьям Навальным вменялись часть 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения) и пункт “а” части 3 статьи 174.1 УК (отмывание денежных средств группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Навальные обманом похитили свыше 26 миллионов рублей, принадлежащих фирме “Ив Роше Восток”, и более 4 миллионов рублей “Многопрофильной процессинговой компании”. Кроме того, братьев обвинили в легализации более чем 21 миллиона рублей. Хищение, по утверждению обвинения, состояло в том, что фирма Алексея Навального “Главподписка” с привлечением субподрядчиков четыре с половиной года оказывала этим компаниям транспортно-экспедиционные услуги по завышенным ценам.

Как адвокаты осужденных, так и прокуратура обжаловали приговор. Надзорное ведомство возражало против переквалификации обвинения. Однако 17 февраля 2015 года Мосгорсуд оставил приговор в целом без изменений, лишь сняв с Навального-старшего 500-тысячный штраф.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека назначил братьям Навальным компенсацию в 75 тысяч евро и 450 тысяч рублей за преследование по “почтовому делу”. Приговор был признан нарушающим статью 6 Европейской конвенции (право на справедливый суд). ЕСПЧ посчитал, что Навальных судили за обычную предпринимательскую деятельность. При этом российские суды не рассмотрели должным образом доводы защиты, говорилось в решении.

Суд, однако, отказался признать преследование братьев политическим. При этом трое из семи судей выступили с особым мнением, что ЕСПЧ все же был обязан рассмотреть политическую сторону дела.