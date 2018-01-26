Пятница, 26 января 2018

В центре Кабула произошел мощный взрыв, сообщает Би-Би-Си. Погибли по меньшей мере погибли по меньшей мере 95 человек, 158 получили ранения.

В Министерстве здравоохранения Афганистана не исключают, что количество жертв может возрасти. Пострадавших все еще привозят в больницы.

По данным полиции, нападение произошло на многолюдной площади Садарат, возле правительственных зданий, иностранных посольств и магазинов. Боевик воспользовался машиной скорой помощи, чтобы проехать через пункты пропуска.

“Он прошел через первый контрольно-пропускной пункт, заявив, что он везет пациента, – заявил заместитель представителя МВД Насрат Рахими. – На втором контрольно-пропускном пункте его заподозрили, и он привел действие взрывчатку в своей машине”.

Ответственность за теракт взяла на себя организация “Талибан”.

20 января 18 человек погибли и 10 получили ранения при атаке террористов на отель Intercontinental в Кабуле. Среди погибших было 14 иностранцев, в том числе 11 сотрудников частной афганской авиакомпании KamAir. Шестеро из 10 раненых – силовики. 153 человека, включая 41 иностранца, были эвакуированы из отеля невредимыми, писал Reuters.

Освобождение здания заняло у спецназовцев около полусуток. В операции участвовали несколько бронетранспортеров армии США, оснащенных станковыми пулеметами. По разным источникам, отель атаковали от трех до шести террористов. Утверждается, что все нападавшие в разное время были убиты силовиками.

“Талибан”, взявший на себя ответственность за атаку, заявил о пятерых боевиках. Пресс-секретарь организации Забихуллах Муджахид сообщил, что сначала атаку планировалось провести во вторник вечером. Однако акцию отложили из-за свадебной процессии – по словам талиба, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц.

Несколькими днями раньше американское посольство в Кабуле предупредило власти страны об опасности нападений на гостиницы. 21 января в Intercontinental должна была пройти конференция по информационным технологиям. В отеле на момент атаки находились больше 100 IT-менеджеров и инженеров.