Пятница, 26 января 2018

Судья Дзержинского районного суда Петербурга Владимир Васюков удовлетворил ходатайство следственной службы ФСБ и арестовал антифашиста Игоря Шишкина на 1 месяц 25 суток, до 23 марта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Шишкина подозревают по части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет лишения свободы).

При этом судья отказался допустить на заседание журналистов “Медиазоны” Сашу Богино и Давида Френкеля, сославшись на то, что суббота – выходной день, сообщает издание. Когда журналисты попытались все же пройти в здание, их задержали полицейские. Они объяснили журналистам, что сотрудница охраны якобы написала заявление о незаконном проникновении на охраняемый объект. По словам корреспондентов, после разбирательства их грубо затолкали в служебный автомобиль. В отделе полиции на них составили протоколы за “нецензурную брань” и оштрафовали на 500 рублей каждого.

Друг Шишкина рассказал, что подозреваемый сильно избит. Под глазами у антифашиста синяки, лицо замотано капюшоном пуховика, на рту – черная маска.

В пятницу Шишкина задержали сотрудники ФСБ и увезли в неизвестном направлении. Активиста схватили, когда он гулял с собакой. Адвокату пропавшего сказали, что в городское УФСБ он не поступал.В квартире Шишкина прошел обыск. Жену активиста допросили в УФСБ. Ее спрашивали про некую “сеть” и “5.11″ (возможно, анонсированную на 5 ноября 2017 года лидером “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым “революцию”).

В четверг Дзержинский райсуд Петербурга арестовал петербургского антифашиста Виктора Филинкова до 23 марта как подозреваемого по той же части 2 статьи 205.4 УК. По версии следствия, Филинков и “иные неустановленные лица”, “разделяя анархистскую идеологию”, “приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма”. Сообщалось, что антифашист признал вину.

В пятницу Филинков заявил о пытках, которым его подвергли сотрудники ФСБ после задержания в среду. Посетившие его в СИЗО-3 члены городской Общественной наблюдательной комиссии увидели у Филинкова многочисленные следы ожогов от электрошокера на всей поверхности грудной клетки и по всей поверхности правого бедра, а также гематому на правой щиколотке. Кроме того, правозащатники заметили шапку со следами крови – работники ФСБ стирали с Филинкова кровь головным убором. Также у активиста на руках были красные следы от наручников.

Политзек рассказал правозащитникам, что сотрудники ФСБ задержали его в аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь в Киев, посадили в машину, где и стали пытать электрошокером. Активиста отвезли в ОП “Красногвардейский”, а оттуда в больницу № 26. Из больницы антифашиста увезли в лес, где его около пяти часов избивали некие люди в масках. От Филинкова сначала добивались согласия дать признательные показания, а затем, когда он согласился, добивались, чтобы активист выучил точные формулировки. Филинкову угрожали, что в случае отказа избиение станет “легкой версией того, что будет”. После пыток, рассказал активист, его привезли в городское УФСБ, где он дал выученные “показания”. В это время антифашисту угрожали, что если в суде он откажется от показаний, в СИЗО его посадят в камеру к больным туберкулезом.

О пытках также заявил знакомый Филинкова по работе промышленным альпинистом Илья Капустин. По его словам, он позвонил анархисту с предложением о работе “примерно в то же самое время, когда его задерживали”. После этого Капустина схватили посадили в машину, где пытали электрошокером. “Они били меня током из электрошокера в район паха или сбоку от живота. Били током, чтобы я сказал, что тот или иной мой знакомый собирается устроить что-то опасное”, – рассказал Капустин. Он провел в машине около четырех часов,с половины десятого вечера до половины второго ночи. “Они так долго меня пытали, что это было уже совершенно невыносимо”, – сказал Капустин.

Затем Капустина отвезли на допрос, а после сотрудники ФСБ провели обыск в его квартире, изъяв компьютер, телефон и жесткий диск. После обыска Капустин снял побои и получил справку в травмпункте.

Следственные действия проводились по постановлению пензенского суда. По данным “ОВД-Инфо”, в октябре прошлого года в Пензе задержали шестерых левых активистов. Один из них, Арман Сыгынбаев, некоторое время жил в Петербурге. Задержанных обвинили в участии в некоем террористическом сообществе.