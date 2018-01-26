Пятница, 26 января 2018

Прокуратура Москвы предупредила “о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях” в связи с назначенной на 28 января “Забастовкой избирателей”. Об этом сообщается на сайте ведомства.

“Поскольку организаторами не принято мотивированное предложение органов исполнительной власти по изменению места проведения публичного мероприятия, его проведение не допускается в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”. В этой связи организатору мероприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Разъясняем, что как организация несанкционированного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством”, – заявили в прокуратуре.

Между тем политик Алексей Навальный вновь призвал выйти в 14:00 в воскресенье на Тверскую улицу. “Я так понимаю, что Путин принял окончательное решение: ни в Москве, ни в Питере настоящие оппозиционные акции не будут согласованы никогда. В принципе. В целом по стране в 80 процентах случаев согласования есть, а вот в двух крупнейших городах выбрана тактика глумления и издевательства, – написал Навальный. – Подумайте вот о чем: остаться дома – это дать им сигнал “я готов потерпеть еще шесть лет”. Таких сигналов давать им не надо. Обратные сигналы от общества нужны”.

В последние дни в ряде городов суды отправили под административные аресты руководителей штабов Навального. “Координаторы в Уфе и Орске – 5 суток; зам в Туле – 5 суток; заявители митингов в Великом Новгороде и Питере – по 3 суток, – написал в пятницу вечером глава федерального штаба Лонид Волков. – Забавный факт: общий уровень давления (количество обысков/арестов/изъятий) на этой неделе превысил любую неделю 2017 года, включая даже недели после 26 марта/12 июня и неделю перед агитсубботником летом”.

В четверг первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что нарушения на массовых акциях и митингах в преддверии выборов президента будут жестко пресекаться. “Мы двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций. Но абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов”, – сказал замминистра. – На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание… Мне тяжело себе представить ситуацию, которая была, например, 12 июня, когда определенная категория людей специально заблокировала вход на праздник, организованный правительством столицы, в день государственного праздника. И теперь ещё обжалуют в Европейском суде по правам человека!”.

25 декабря 2017 года ЦИК незаконно отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального кандидатом в президенты. После этого политик объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Суть “Забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил политик.

18 января Навальный заявил, что акция пройдет в более чем 90 городах. В большинстве случаев случаев акции согласованы, но власти Москвы, Петербурга и ряда городов предложили перенести акции на окраины. “Такое мы расцениваем как незаконный отказ и будем проводить там, где уведомляли. В полном соответствии с решением Конституционного суда, – отметил Навальный. – Мы подали совершенно законные заявки. Мало того, мы подали даже предварительное уведомление за месяц. Любой отказ будет абсолютно незаконен, и мы ему не подчинимся”.