Пятница, 26 января 2018

В отношении заключивших в Дании однополый брак россиян Евгения Войцеховского и Павла Стоцко возбуждены административные дела об умышленной порче документов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

“В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП (умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина). В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке”, – говорится в сообщении. В качестве наказания по статье 19.16 предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 100 до 300 рублей.

Между тем в субботу в квартиру в Люберцах, где находятся Войцеховский и Стоцко, приехали полицейские. Цели визита они не назвали. Мужчины отказались открывать дверь, после чего полицейские отключили в квартире электричество и интернет, сообщает российская ЛГБТ-сеть.

В четверг Войцеховский и Стоцко заявили в эфире “Дождя”, что Многофункциональный центр в Москве подтвердил их брак. В паспорта мужчин на основании выданного в Дании свидетельства о браке поставили соответствующие штампы. По словам россиян, подтверждение брака заняло около пяти минут и прошло “без сучка, без задоринки”. Как отмечалось, это был первый известный в России случай признания однополого брака.

На следующий день МВД признало недействительными паспорта Войцеховского и Стоцко. В ведомстве пообещали уволить сотрудницу МФЦ, оформившую признание однополого союза, а также ее непосредственного руководителя. Ведется проверка действий чиновников.

Согласно статье 158 Семейного кодекса браки россиян, заключенные за границей, признаются при отсутствии обстоятельств, перечисленных в статье 14 кодекса: близкого родства, недееспособности, нахождения одного из партнеров в уже зарегистрированном браке. Также запрещены союзы между усыновителями и усыновленными. Про запрет признания однополых браков, заключенных за границей, в кодексе не говорится. Прямого определения брака в законе нет, однако в статье 1 кодекса упоминается “добровольность брачного союза мужчины и женщины”.

Российские ЛГБТ-активисты неоднократно пытались зарегистрировать однополые браки, однако ЗАГСы всегда отказывались признавать такие союзы. В дальнейшем суды признавали действия чиновников правомерными.