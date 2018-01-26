Пятница, 26 января 2018

Во втором туре президентских выборов в Чехии победил действующий глава государства Милош Земан, сообщает Lidové noviny. По результатам обработки данных с 99 процентов участков, он получил 51,5 процента голосов, его соперник академик Иржи Драгош – 48,5.

Голосование проходило со второй половины дня пятницы до 14:00 (16:00 мск) субботы. Явка на второй тур оказалась рекордной для Чехии – голосовать пришли 66,6 процента избирателей.

Разрыв между кандидатами составит около 170 тысяч голосов. Земан выиграл второй тур в десяти регионах, его соперник – в четырех, включая Прагу. Драгош признал поражение, поблагодарил всех проголосовавших за него и поздравил победителя.

73-летний Земан заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах через пять лет. Это моя последняя политическая победа, политического поражения не будет”, – заявил президент.

Две недели назад в первом туре Земан набрал 38,57 процентов голосов, Драгош – 26,6. Всего на пост президента претендовали девять кандидатов. Третье место занял экс-посол Чехии во Франции Павел Фишер (10,21 процента), четвертое – бизнесмен Михал Горачек (9,16).

Драгош выступает за расширение сотрудничества с ЕС и за сохранение санкций против России. Он настаивает на том, что Прага должна “играть более активную роль в ЕС” и поддерживает принятие Чехией евро в качестве валюты.

Земан, занявший пост президента в январе 2013 года, неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций и одобрял политику Владимира Путина. В 2014 году участники митинга по случаю 25-летия Бархатной революции освистали Земана за пророссийские высказывания и забросали его яйцамипод крики “Позор!” и “Отставка!”. В 2015 году Земан назвал миграционный кризис “организованным вторжением” в Европу, и заявил, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны.

В октябре на парламентских выборах в Чехии уверенную победу одержало правоцентристское движение “Акция недовольных граждан” (Akce nespokojených občanů, ANO) миллиардера Андрея Бабиша, которого считают союзником Земана. Движение ANO набрало 29,6 процентов голосов избирателей, почти втрое больше, чем его ближайшие преследователи. Это дало партии Бабиша 78 мест в новом составе парламента.

Второе место заняла Гражданская демократическая партия – 11,3 процента, 25 депутатов. По 22 места в парламенте получили Пиратская партия, набравшая 10,8 процента голосов, и крайне правая партия “Свобода и прямая демократия”(10,64). Правившая Социал-демократическая партия получила в новом парламенте лишь 15 мест. Столько же депутатов у Коммунистической партии Чехии и Моравии.