Пятница, 26 января 2018

Федеральное бюро расследований США не нашло доказательств насильственной смерти бывшего министра печати России и главы холдинга “Газпром-Медиа” Михаила Лесина. Об этом говорится в опубликованной на сайте ФБР первой части доклада о расследовании смерти экс-министра.

Лесин умер из-за удара о тупой предмет, говорится в докладе. Эксперты считают, что экс-министр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог удержать равновесия и упал. В итоге в ФБР пришли к выводу, что смерть наступила из-за несчастного случая, связанного с употреблением алкоголя.

В октябре 2016 года к такому же выводу пришла прокуратура Вашингтона. “Главный судмедэксперт округа Колумбия переквалифицировал причину смерти Лесина с “неопределенной” на “несчастный случай”, отметив в качестве дополнительного обстоятельства острое отравление этанолом”, – говорилось в сообщении.

Как показали изучение записей видеокамер и опрос очевидцев, 4 ноября 2015 года в 10:48 Лесин вошел в свой номер в отеле “после нескольких дней злоупотребления алкоголем” и скончался в одиночестве от множественных травм. Они были получены в результате падений, вызванных сильным алкогольным отравлением.

Между тем в июле прошлого года издание BuzzFeed сообщало, что Лесин был избит до смерти накануне дачи показаний Минюсту США. При этом издание ссылалось на двух агентов ФБР и сотрудника американский разведки. Они сами не участвовали в расследовании, но знали о нем от коллег.

“Лесин был избит до смерти, – сказал один из агентов ФБР. – Я могу вам сказать, что в Бюро нет никого, кто считает, что этот парень напился, упал и умер. Все думают, что его убили и за этим стоял Путин”. Этот факт пытаются скрыть, отметил источник, но он не понимает почему. Еще один источник заявил, что орудием убийства была бейсбольная бита.

Как сообщили источники, Лесин собирался встретиться с сотрудниками Минюста США, расследовавшими деятельность российского телеканала Russia Today. Экс-министр должен был рассказать, “как работает машина пропаганды”. Утверждается, что американский Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело.

В ФБР и Минюсте отказались от комментариев. В офисе прокурора округа Колумбия заявили, что им нечего добавить к прошлогоднему заявлению.

5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont Circle Hotel в центре Вашингтона было найдено тело Лесина. В середине марта 2016 года директор по коммуникациям офиса судмедэксперта Вашингтона Лашон Бимон заявила, что причиной смерти Лесина стали “тупые силовые травмы головы”. По ее словам, Лесин также получил тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

С 1999 по 2004 год Лесин был министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Он сыграл одну из ключевых ролей в установлении госмонополии на телевидении. В 2000 году Лесин подписал знаменитый “протокол №6″ (приложение к соглашению с “Газпром-медиа”), который гарантировал медиамагнату Владимиру Гусинскому прекращение уголовного дела в обмен на его активы.