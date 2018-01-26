Пятница, 26 января 2018

Международный олимпийский комитет зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

“МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации”, – сказал Поздняков. Он возглавит делегацию олимпийских атлетов из России в Пхёнчхане.

Накануне МОК опубликовал правила для членов делегации из России. Им запрещено одеваться в цвета российского флага, размещать национальную атрибутику у себя в аккаунтах в соцсетях, петь национальный гимн. Вся экипировка спортсменов должна быть абсолютно нейтральной, даже вне тренировок и соревнований. Называть себя они могут только “Olympic Athlete from Russia” (OAR) или “Олимпийский спортсмен из России” (ОСР).

В четверг ОКР утвердил заявку на Игры-2018. В нее вошли 169 спортсменов, а с учетом сопровождающих – 340 человек. “К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны, – заявил Поздняков. – Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр”.

Российская команда могла заполнить ставшие свободными от недопуска лидеров квоты более слабыми атлетами, но отказалась от этого. “В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты, мы приняли такое решение”, – сказал вице-президент ОКР.

Для не дождавшихся приглашения в Пхёнчхан спортсменов организуют отдельный турнир с участием иностранцев. “Олимпиада может быть только одна. Будут турниры для тех, кто на нее не поедет, на эти соревнования мы будем приглашать и иностранцев. Сроки проведения будут согласованы с федерациями, – сказал министр спорта Павел Колобков. – Наши спортсмены должны получить практику, многие находятся в хорошей форме”.

В четверг Международный олимпийский комитет обнародовал критерии, которыми руководствовалась группа по допуску российских спортсменов на Игры-2018. “Для принятия решения о выдаче приглашения мы изучали множество данных, в том числе на подозрительные показатели стероидного профиля, несоответствия ДНК, нарушения биологического паспорта спортсмена, а также доказательства, предоставленные в отчетах Ричарда Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмидта, информацию, собранную различными подразделениями WADA, данные, предоставленные международными федерациями по зимним видам спорта. Также мы изучили информацию из иных источников. Каждый случай рассматривался отдельно и анонимно”, – сообщила руководитель группы Валери Фурнейрон. Всего в пресс-релизе МОК указаны 17 критериев. Группа отбора обнародует список спортсменов из России, которых пригласит на Олимпиаду, 27 января.

20 января МОК сократил пул российских спортсменов, которых могут допустить до Игр-2018, с 500 до 389 человек. В пуле 80 процентов принадлежит к “новому поколению” российских спортсменов, не участвовавших в Олимпиаде в Сочи. “Составить этот список было непросто, но мы хотели быть абсолютно уверены, что для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 можно пригласить только “чистых” спортсменов из России”, – заявила Фурнейрон. – В течение нынешнего зимнего сезона эта выбранная группа российских спортсменов прошла самые строгие испытания во всем мире с учетом рекомендованной целевой группы по тестированию перед Играми. В среднем у них было больше тестов с апреля 2017 года, чем у спортсменов из других стран”.

Кроме того, группа не рекомендовала МОК приглашать на Олимпиаду 51 тренера и 10 медицинских работников, занимавшихся с отстраненными спортсменами.

Во вторник стало известно, что к Играм в Пхёнчхане не допущен ряд ведущих российских спортсменов. В их числе шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, игроки сборной по хоккею Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

5 декабря исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде-2018. В то же время спортсменам из России разрешили выступить на играх в личном качестве – под нейтральным олимпийским флагом и без национальной символики. ОКР от участия в подготовке Игр отстранили. Членство президента ОКР Александра Жукова в МОК приостановлено. Всем функционерам Минспорта России отказали в аккредитации на предстоящую Олимпиаду, а для Жукова, а также бывшего главы Минспорта, нынешнего вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замглавы Минспорта Юрия Нагорных был введен пожизненный запрет на аккредитацию. Также с ОКР взыскано 15 миллионов долларов на создание Международного антидопингового комитета.

6 декабря Владимир Путин заверил, что российские власти не будут препятствовать спортсменам, которые решат участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. 12 декабря Олимпийское собрание согласилось на такую форму участия в Играх.