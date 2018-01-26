Пятница, 26 января 2018

Президиум Верховного суда окончательно отклонил жалобу политика Алексея Навального на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВС.

“Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании”, – сообщили в суде. Такое решение обжалованию не подлежит.

25 декабря 2017 года ЦИК незаконно отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению политика Алексея Навального кандидатом в президенты. 30 декабря Верховный суд назвал отказ законным. 6 января апелляционная коллегия ВС подтвердила это решение.

16 января Навальный обжаловал закон о президентских выборах в Конституционном суде. Политик указывал, что часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки.

Уже 19 января Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Навального. КС сослался на вынесенное ранее решение о конституционности нормы о запрете избираться с судимостями, которая содержится в законе об основных гарантиях избирательных прав граждан. Аналогичное положение закона о выборах президента “воспроизводит нормативное содержание” этого правила, и поэтому на него “в полной мере распространяются изложенные ранее Конституционным Судом Российской Федерации правовые позиции”, отмечается в определении. По мнению судей КС, возможность избираться на руководящие посты в государстве людям с судимостями “создает крайне высокие риски для правовой демократии”.

После решения ЦИК Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил политик.

18 января Навальный заявил, что акция пройдет в более чем 90 городах. “В 90 процентах случаев акции согласованы. Чаще всего согласованы митинги. По шествиям больше отказов. В половине случаев там, где мы заявляли шествие и митинг, согласовывают только митинг”, – отметил политик.

Власти Москвы, Петербурга и ряда городов предложили перенести акции на окраины городов. “Такое мы расцениваем как незаконный отказ и будем проводить там, где уведомляли. В полном соответствии с решением Конституционного суда, – отметил Навальный. – Мы подали совершенно законные заявки. Мало того, мы подали даже предварительное уведомление за месяц. Любой отказ будет абсолютно незаконен, и мы ему не подчинимся”. Политик призвал 28 января выйти в Москве на Тверскую улицу.