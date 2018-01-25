Четверг, 25 января 2018

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали антифашиста Игоря Шишкина, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает член местной Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая.

“Вчера в пять вечера в Питере был задержан сотрудниками ФСБ и с тех пор находится неизвестно где Игорь Дмитриевич Шишкин. Члены ОНК очень хотели бы его посетить, но не знают, как найти”, – написала Теплицкая.

Накануне Шишкин вышел на улицу погулять с собакой и был там задержан, сообщает “Медиазона” со ссылкой на жену антифашиста. После этого силовики пришли в их квартиру, задержали находившихся там людей и увезли их на допрос. После допроса всех задержанных отпустили домой, но Шишкин домой не вернулся. Связь с ним пропала. В отделах полиции жене говорят, что активиста у них нет.

Ночью “ОВД-Инфо” сообщила об обыске в квартире антифашистов в центре Петербурга. Сообщалось, что в два часа ночи обыск закончился, сотрудники ФСБ изъяли технику и задержали одного человека. Идет ли речь об обыске в квартире Шишкина, неизвестно.

Накануне Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца, до 23 марта, активиста антифашистского движения Виктора Филинкова. Его подозревают по части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе, от пяти до 10 лет лишения свободы).

О заключении активиста под стражу ходатайствовала следственная служба регионального управления ФСБ.

“Как полагает следствие, Филинков и иные неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения”, – говорилось в сообщении объединенной пресс-служба судов города.

Во вторник жена Филинкова сообщила о его исчезновении. В 20 часов активист должен был вылететь из аэропорта Пулково в Киев. В 15 часов он написал жене, которая сейчас находится за границей, что отправляется в аэропорт заранее и оттуда снова свяжется с ней. Однако больше известий от него не поступало.

В Киев активист не прилетел. В больницы Петербурга его не доставляли. В полиции жену пропавшего заверили, что ее мужа не задерживали. В этой связи жена Филинкова заподозрила, что активиста задержала ФСБ. Она пояснила, что несколько месяцев назад они с мужем замечали за собой слежку.