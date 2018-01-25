Четверг, 25 января 2018

Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда приговорил к 17 годам колонии строгого режима Амира Хакимуллина, сообщает “Татар-информ”. Он признан виновным по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации).

По данным следствия, Хакимуллин с февраля 2014 по март 2016 года создал и руководил деятельностью казанской ячейки “Хизб ут-Тахрир”, а также занимался подбором и вербовкой среди верующих Казани. Подсудимый вину не признал, но не отрицал, что являлся членом организации. При этом Хакимуллин заявил, что “Хизб ут-Тахрир” была признана террористической организацией неправильно.

В марте 2016 года Хакимуллин был задержан во время масштабной спецоперации силовиков, которая проходила В Казани, Набережных Челнах и в Альметьевске. Обыски прошли в общей сложности по 21 адресу. Всего было задержано 17 человек и возбуждены 10 уголовных дел. Известны имена четверых задержанных вместе с Хакимуллиным. Это Марат Диндаров, Рамиль Гатауллин, Ильшат Батталов и Ибрагим Шавкатов.

28 декабря суд приговорил 39-летнего Диндарова и 23-летнего Шавкатова к соответственно к семи и шести годам колонии общего режима по части 2 статьи 205.5.

За годы правления Владимира Путина в Татарии был сфабрикован целый ряд дел “Хизб ут-тахрир”. 8 декабря по предыдущему такому делу суд приговорил восьмерых мусульман к срокам от 16 лет до 19 лет и двух месяцев. Все они признаны виновными по статьям об организации деятельности террористической и экстремистской организации, некоторым вменили финансирование терроризма. Фигуранты дела находились в СИЗО с октября 2014 года. Правозащитный центр “Мемориал” признал их политзаключенными.

В апреле прошлого года четверо участников “Хизб-ут-тахрир” получили от 16 до 18 лет строгого режима. 8 августа Верховный суд России оставил эти сроки без изменений.