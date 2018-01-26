Пятница, 26 января 2018

В последнем слове обвиняемый во взяточничестве бывший губернатор Кировской области Никита Белых вновь заявил о своей невиновности. Об этом сообщает “Медиазона”.

Белых отметил, что в суде не было доказано получение им взяток. Экс-губернатор указал на противоречия в показаниях свидетелей обвинения, отсутствие в материалах дела ряда документов, доказывающих его невиновность. Белых подчеркнул, что попытка представить несоответствие доходам его расходов ничем не подтверждается.

“Все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей – для зарабатывания денег точно нет смысла идти работать губернатором Кировской области, – заявил Белых. – Моей целью было показать, что власть может быть другой, нежели такой, как ее воспринимает значительная часть населения. Что власть может быть открытой, демократической, направленной на решение вопросов”.

“Я прошу извинить тех, кто ждал сегодня политических заявлений – я не хочу этого делать. Я хочу одного: чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение. Прошу вынести справедливое решение по моему делу и полностью меня оправдать”, – заключил свою речь Белых.

Приговор экс-губернатору судья Пресненского райсуда Москвы Татьяна Васюченко вынесет 1 февраля.

В среду в прениях сторон прокурор Марина Дятлова запросила для подсудимого 10 лет строгого режима. Также Дятлова потребовала оштрафовать Белых на 100 миллионов рублей и на восемь лет после отбытия срока запретить ему работу в государственных структурах.

Белых вменяются два эпизода, квалифицированные по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Согласно фабуле дела, в 2011-2012 годах чиновник через посредников получил взятку 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого, которому на тот момент принадлежали Нововятский лыжный комбинат и лесохозяйственная управляющая компания “Кировлес” (одним из соучредителей этой фирмы выступало госпредприятие “Кировлес”, по делу о хищениях в котором осужден политик Алексей Навальный). Взятку, утверждает обвинение, Белых потребовал за согласование заявок этих фирм на включение их инвестпроектов в перечень приоритетных, предоставление в аренду лесных участков на льготных условиях и “общее покровительство” Ларицкому.

В 2013 году владельцем обеих фирм, последняя из которых была переименована в “Лесохозяйственную управляющую компанию”, стал гражданин Германии Юрий Зюдхаймер (Судгаймер). Он, заявляется в деле, выяснил, что предприятия не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестпроектов, а это грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства региона. Между тем Белых в 2014 году пообещал, что, если Зюдхаймер даст ему взятку 400 тысяч евро, правительство закроет глаза на нарушения, допущенные фирмами. Первую половину взятки, утверждает обвинение, губернатор получил в том же году, а при передаче два года спустя второй половины чиновника задержали с поличным.

Задержание было произведено 24 июня 2016 года в московском баре. На другой день Белых арестовали. При этом первоначально СКР утверждал, что чиновника взяли при получении всех 400 тысяч евро, а не половины этой суммы.

Эпизод, датируемый 2011-2012 годами, появился в деле лишь в марте 2017-го, незадолго до предъявления Белых окончательного обвинения. Адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов объяснял включение нового эпизода тем, что дело его подзащитного разваливается. В числе лиц, фигурирующих в деле как посредники в передаче взятки, юрист упоминал некоего Сергея Щерчкова.

28 июля 2016-го Владимир Путин снял Белых с должности “в связи с утратой доверия”. Как сообщал адвокат арестованного Вадим Прохоров, его подзащитный “с пониманием относится к необходимости данного шага”.

Слушания по существу дела открылись 5 сентября 2017 года. Белых отказался признать вину. “Речь идет о каком-то бреде, – заявил он, выслушав обвинительное заключение. – Все это банальная провокация со стороны правоохранительных органов, построенная на словах людей, зависимых от них. Я напомню, что Ларицкий осужден, а Зюдхаймер также задерживался правоохранительными органами”.

Такой же позиции бывший чиновник придерживался и ранее. В то же время он всегда подчеркивал, что не считает свое преследование политически мотивированным.