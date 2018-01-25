Четверг, 25 января 2018

Председателя карельского отделения “Мемориала” Юрия Дмитриева, против которого сфабриковано дело об изготовлении детской порнографии, перевели в СИЗО-1 в Петрозаводске. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева.

В воскресенье Дмитриева должны отпустить под подписку о невыезде. В этот день ему исполнится 62 года. В декабре судья Петрозаводского горсуда Марина Носова, рассматриваюшая дело политзека, отказалась продлевать ему арест.

21 января после завершения стационарной психиатрической экспертизы, проводившейся в Центре им. Сербского, историка отправили в московский СИЗО-2 “Бутырка”. Заключение экспертизы должно быть готово в конце месяца – предположительно медики не сочли Дмитриева нуждающимся в принудительном лечении.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя арестован. В окончательной версии обвинения активисту инкриминированы пункт “в” части 2 статьи 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии, а также статьи 135 (развратные действия) и 222 УК (незаконный оборот оружия).

Согласно фабуле дела, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери Натальи, а также хранил дома обрез.

В действительности, отмечал адвокат политзека Виктор Ануфриев, Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Эти снимки, подчеркивал юрист, хранились на домашнем компьютере Дмитриева; активист их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал.

Что же касается обреза, то Дмитриев несколько лет назад отобрал его у детей во дворе. При этом для стрельбы оружие уже не пригодно.

Политзек вину не признает.

Слушания по существу дела стартовали 1 июня 2017 года. Разбирательство проводится в закрытом режиме. 22 июня в процессе выступил один из ведущих российских сексологов Лев Щеглов. Он дал разгромную оценку экспертизы, проведенной по запросу следствия.

15 сентября судья Носова назначила повторную экспертизу фотографий из материалов дела. По настоянию Ануфриева снимки направили в Федеральный департамент независимой судебной экспертизы в Петербурге. Результаты исследования были оглашены 26 декабря. Эксперты однозначно назвали фото из дела непорнографическими.

После этого прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, лично поддерживающая обвинение в процессе, потребовала провести третье исследование снимков. Тогда же она заявила о необходимости отправить политзека на стационарную психэкспертизу, чтобы установить, нуждается ли он в принудлечении. При этом амбулаторная экспертиза, проводившаяся в ходе следствия, не обнаружила у Дмитриева сексуальных извращений.

На другой день Носова удовлетворила ходатайства прокурора. Обследовать Дмитриева было решено в Центре им. Сербского; это же учреждение выбрали и для проведения третьей экспертизы фото. Такого решения добивался Ануфриев, тогда как Аскерова, как и в сентябре, настаивала на отправке снимков в лояльное прокуратуре агентство.

Уже 28 декабря Дмитриева доставили самолетом из Петрозаводска в Москву и поместили в “Бутырку”. По некоторым данным, позже в тот же день его перевели в Центр им. Сербского; во всяком случае, Новый год политзек встречал в этом заведении.