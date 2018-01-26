Пятница, 26 января 2018

Судья Апелляционного суда Киева Олег Присяжнюк взял бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под ночной домашний арест – политику запретили выходить из дома с 22 до 7 часов утра. Об этом сообщает УНИАН.

Саакашвили также запретили покидать Киев без разрешения прокурора.

Генпрокуратура Украины требовала назначить экс-президенту Грузии круглосуточный домашний арест. Ведомство обжаловало решение суда первой инстанции, отказавшегося избирать Саакашвили меру пресечения.

На слушаниях Саакашвили заявил, что будет действовать “очень радикально”, если его поместят под домашний арест. В таком случае политик пообещал призывать к массовым акциям, которые, по его словам, приведут к смене власти на Украине.

Саакашвили инкриминируют часть 1 статьи 15, часть 2 статьи 28 – часть 2 статьи 256 УК Украины (покушение на содействие участникам преступных организаций, совершенное должностным лицом в составе группы лиц; от 5 до 10 лет колонии). Согласно фабуле дела, экс-президент Грузии договорился от сотрудничестве с беглым соратником бывшего президента Украины Виктора Януковича Сергеем Курченко. Прокуратура утверждает, что доверенное лицо Курченко предложило Саакашвили профинансировать акции протеста на Украине в обмен на “интересы членов преступной группировки”. Сам Саакашвили все обвинения отрицает – политик утверждает, что не знаком с Курченко.

11 декабря 2017 года судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры об отправке Саакашвили под домашний арест.

6 декабря Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск. 8-го числа украинские силовики задержали политика и поместили его в изолятор временного содержания СБУ.

Первый раз сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины попытались задержать Саакашвили 5 декабря, придя с обыском в его квартиру. Однако сторонники политика заблокировали микроавтобус СБУ и вытащили его из машины.

5 января судья Тбилисского горсуда Георгий Аревадзе заочно приговорил Саакашвили к четырем годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.Согласно фабуле дела в бытность президентом политик пообещал тогдашнему начальнику Департамента конституционной безопасности Дате Ахалае помиловать четырех граждан, осужденных за совершенное в 2006 году убийство банковского клерка Сандро Гиргвлиани, и незаконно издал соответствующий указ в обход комиссии по помилованию.