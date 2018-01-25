Четверг, 25 января 2018

Минфин США ввел новые персональные санкции в связи с событиями на Украине против 21 россиянина и украинца. Список новых фигурантов санкционного списка обнародован на сайте ведомства.

Ограничения, в частности, введены против участников незаконной поставки турбин Siemens в аннексированный Крым – замминистра энергетики Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора ООО “ВО “Технопромэкспорт” (компания занимается постройкой электростанций в Крыму и поставила турбины) Сергея Топора-Гилки.

Под санкции из-за поставки турбин также подпали сам “Технопромэкспорт” и компания предпринимателя Алексея Мордашова “Тепловые машины”. Фирма Мордашова – миноритарный акционер петербургского завода “Сименс технологии газовых турбин”, который отправил четыре газотурбинные установки немецкого концерна в Крым.

В перечень также вошли российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, а также дорожно-строительная компания “ВАДА”, выигравшая контракт на строительство в Крыму федеральной трассы “Таврида” за 137 миллиардов рублей. Фирма принадлежит бизнесменам Валерию Абрамову и Виктору Перевалову, оба предпринимателя также стали фигурантами санкционного списка.

Кроме того, ограничения введены против компаний ЗАО “Внешторгсервис” и “Газальянс”, которые занимаются поставками в Россию стали с удерживаемой пророссийскими боевиками территории Донбасса. По сведениям РБК, “Газальянс” связан с Сергеем Курченко – соратником беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Санкции также введены против нескольких структур “Сургутнефтегаза” – “Сургутнефтегазбанка”, ООО “Медиа-инвест”, страховошл общества “Сургутнефтегаз”, ОАО “Совхоз “Червишевский”, ООО “Сургутмебель” и других компаний. Формально дочерние предприятия нефтяной компании уже находятся под санкциями – США ввели ограничения в отношении “Сургутнефтегаза” еще в сентябре 2014 года.

Активы лиц, попавших в перечень американского Минфина, будут заморожены, также им будет запрещено вести бизнес в США.

4 августа Черезов, Топор-Гилка и Грабчак попали в санкционный список ЕС. В Совете Евросоюза посчитали, что сотрудники Минэнерго Черезов и Грабчак курировали энергетические проекты в Крыму.