Четверг, 25 января 2018

МВД признало недействительными паспорта россиян Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, заключивших в Дании однополый брак, сообщается на сайте ведомства.

Накануне Войцеховский и Стоцко заявили в эфире “Дождя”, что Многофункциональный центр в Москве подтвердил их брак – в паспорта мужчин поставили соответствующие штампы. По словам россиян, подтверждение брака заняло около пяти минут и прошло “без сучка, без задоринки”. Как отмечалось, это был первый известный в России случай признания однополого брака

В МВД пообещали уволить сотрудницу МФЦ, оформившую признание однополого союза, а также ее непосредственного руководителя. Ведется проверка действий чиновников.

Согласно статье 158 Семейного кодекса браки россиян, заключенные за границей, признаются при отсутствии обстоятельств, перечисленных в статье 14 кодекса: близкого родства, недееспособности, нахождения одного из партнеров в уже зарегистрированном браке. Также запрещены союзы между усыновителями и усыновленными. Про запрет признания однополых браков, заключенных за границей, в кодексе не говорится. Прямого определения брака в законе нет, однако в статье 1 кодекса упоминается “добровольность брачного союза мужчины и женщины”.

Российские ЛГБТ-активисты неоднократно пытались зарегистрировать однополые браки, однако ЗАГСы всегда отказывались признавать такие союзы. В дальнейшем суды признавали действия чиновников правомерными.