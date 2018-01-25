Четверг, 25 января 2018

Петербургского антифашиста Виктора Филинкова, арестованного по обвинению в участии в террористическом сообществе, пытали электрошоком. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на заключение городской Общественной наблюдательной комиссии, члены которой посетили политзека в СИЗО-3.

Как сообщается, наблюдатели увидели у Филинкова многочисленные следы ожогов от электрошокера на всей поверхности грудной клетки и по всей поверхности правого бедра, а также гематому на правой щиколотке. Кроме того, правозащатники заметили шапку со следами крови – работники ФСБ стирали с Филинкова кровь головным убором. Также у активиста на руках были красные следы от наручников. Политзек рассказал правозащитникам, что сотрудники ФСБ задержали его в аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь в Киев, посадили в машину, где и стали пытать электрошокером. Активиста отвезли в ОП “Красногвардейский”, а оттуда в больницу № 26. Из больницы антифашиста увезли в лес, где его около пяти часов избивали некие люди в масках. От Филинкова сначала добивались согласия дать признательные показания, а затем, когда он согласился, добивались, чтобы активист выучил точные формулировки. Филинкову угрожали, что в случае отказа избиение станет “легкой версией того, что будет”. Люди в масках также говорили ему: “Не дергайся, что орешь”.

После пыток, рассказал активист, его привезли в городское УФСБ, где он дал выученные “показания”. В это время антифашисту угрожали, что если в суде он откажется от показаний, в СИЗО его посадят в камеру к больным туберкулезом.

После допроса Филинкова отвезли на обыск в квартиру, где он жил вместе с соседом. Работники ФСБ угрожали соседу, требуя рассказать, “что он знает”, – ему пообещали, что в таком случае “все будет в порядке”.

Жена Филинкова, находящаяся сейчас за границей, заявила об его исчезновании в среду. Активист должен был связаться с ней из аэропорта, однако этого не произошло.

На другой день стало известно, что Дзержинский райсуд Петербурга арестовал левого активиста до 23 марта. Активисту вменяют часть 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, Филинков и “иные неустановленные лица”, “разделяя анархистскую идеологию”, “приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма”. Сообщалось, что антифашист признал вину.

В ночь с четверга на пятницу в Петербурге сотрудники ФСБ провели обыск в квартире, где живут антифашисты. Изъята техника. После обыска задержан один человек, его имя неизвестно.

В пятницу в Петербурге сотрудниками ФСБ был задержан еще один антифашист – Игорь Шишкин. Активиста схватили, когда он гулял с собакой. Его местонахождение остается неизвестным. Адвокату пропавшего сказали, что в городское УФСБ он не поступал. По сведениям ОВД-Инфо, у Шишкина проходил обыск, до этого жену активиста забирали на допрос в УФСБ. Ее спрашивали про некую “сеть” и “5.11″ (возможно, анонсированную на 5 ноября 2017 года лидером “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым “революцию”).