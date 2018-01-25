Четверг, 25 января 2018

Московский кинотеатр “Пионер” снял с показа фильм “Смерть Сталина”, прокат которого в России запретило Минкультуры. Об этом сообщается на ФБ-странице кинотеатра.

Администрация “Пионера” пояснила, что прекращает показ фильма “по не зависящим от нас обстоятельствам”. В кинотеатре посоветовали зрителям “по всем дополнительным вопросам” обращаться в Минкультуры.

В пятницу в “Пионер” пришли полицейские вместе с группой неких людей в штатском. Один из силовиков сказал журналисту РБК, что пришел купить билет на “Смерть Сталина”. В столичном главке МВД “Эху Москвы” подтвердили, что визит полицейских в кинотеатр был связан с показом запрещенного фильма.

По сведениям источников РБК, прокуратура Западного административного округа назначила проверку кинотеатра с участием МВД и СКР. Как утверждается, речь может идти о приостановке деятельности “Пионера” на 90 дней.

Прокатное удостоверение фильма было отозвано во вторник, однако в четверг кинотеатр начал его демонстрировать.

Показ фильма без прокатного удостоверения в соответствии со статьей 14.58 КоАП грозил кинотеатру штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

“Пионер” принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. Он также владеет объединенной сетью кинотеатров “Синема парк” – “Формула кино”. Эти кинотеатры “Смерть Сталина” не показывали.

В понедельник состоялся просмотр фильма в Минкультуры. Его участники обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с требованием проверить “Смерть Сталина” на экстремизм. Под обращением подписались, в частности, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, председатель общественного совета при Минкульте Юрий Поляков, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, директор кинокомпании “Каро-Премьер” Алексей Рязанцев.

Во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма “Смерть Сталина”. По словам и.о. директора департамента кинематографии Ольги Любимовой, основанием для отзыва стал подпункт “д” пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством. Он гласит, что удостоверение может быть отозвано в случае “выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством”. Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

В среду Мединский заявил, что Минкультуры направило “Смерть Сталина” на дополнительную юридическую экспертизу. По словам министра, “многие люди старшего поколения” воспримут фильм “как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым”.

18 января Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Мединского в незаконном вмешательстве в кинопрокат. Поводом послужил незаконный перенос сроков начала проката иностранных фильмов. Как отмечалось в заявлении кинопрокатчиков, министр культуры превратил процедуру выдачи прокатных удостоверений в “инструмент цензуры”.