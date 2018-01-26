Пятница, 26 января 2018

Можно при желании вспомнить и другие отечественные сериалы и фильмы, в которых Сталин изображен вовсе не комплиментарно, но прежде это никого не смущало. Чего действительно нет в наших сериалах и фильмах – так это насмешки над сталинскими методами управления… ничего похожего даже в иносказательной форме у нас не было с 1990-х годов. Не было с тех пор попытки посмотреть на сталинизм отстраненно – с точки зрения обычных человеческих реакций на насилие, глазами обычного человека, а не государства. Сталина можно ругать, но над ним нельзя смеяться – это, по-видимому, и есть главное табу. И стремительность запрета (комедии “Смерть Сталина. – Ред.) подтверждает эту гипотезу: словно бы смех над Сталиным – опасный вирус, чье распространение нужно немедленно купировать, не считаясь со средствами.

Андрей Архангельский, критик и публицист. “Оскорбление чувств власти. Почему не вышла “Смерть Сталина”

Бедные мы, бедные. Все-то нам трудно представить себе, что понимание ума, психологии, личной начинки Сталина может обойтись без глубокомыслия и приподнятости, что во главе террористического режима, перевернувшего мировые пласты и унесшего миллионы жизней, могла стоять посредственность. Нам это было бы совсем уже обидно. Нет, сам Сатана губил нас, к тому же был он не без заслуг. Воплощение исторической необходимости: пусть величие этого индивида было дьявольским, но величие. “Великий, но страшный”, как выразился Симонов. На личном его величии и трагизме сталинисты и антисталинисты сходятся. В этом смысле культ Сталина у нас по-прежнему более или менее сохраняется и за пределами той части населения, которая обожествляет его по-прежнему.

Леонид Баткин (1932-2016), историк и культуролог. “Сон разума. О социально-культурных масштабах личности Сталина”