Пятница, 26 января 2018

Во время избирательной кампании в США со связанных с Россией автоматических аккаунтов было сделано 470 тысяч ретвитов сообщений кандидата Дональда Трампа. Об этом говорится в очередном отчете компании Twitter, направленном в Конгресс, сообщает Bloomberg.

Это составляют около 4 процентов от всех репостов, которые собрали твиты Трампа. За тот же период с этих аккаунтов было сделано только 50 тысяч ретвитов постов его соперницы, кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон.

Кроме того, Twitter обнаружил, что на связанные с Россией аккаунты приходится от 48 до 73 процентов ретвитов записей WikiLeaks, в которых публиковались электронные письма со взломанных серверов Демпартии. В в течение первых семи дней после публикации зафиксировано 455 миллионов показов. Это значительно того числа, о котором Twitter сообщал ранее.

В отчете также отмечается, что с аккаунтов, связанных с российским “Агентством интернет-исследований” (известном как “фабрика троллей”), предпринимались попытки установить контакты с американскими журналистами и политиками. Такие действия трудно автоматизировать, отмечают в Twitter. Таким образом, действия ботов дополнялись человеческой активностью, что затрудняет идентификацию аккаунтов.

20 декабря администрация Twitter сообщила, что заблокировала более тысячи аккаунтов, с которых публиковали российскую пропаганду во время президентской кампании . “В соответствии с нашей политикой прозрачности мы отправили по электронной почте уведомления 677775 пользователям в Соединенных Штатах, которые были подписаны, ставили лайки или репостили сообщения с этих аккаунтов в течение избирательного периода. Поскольку мы уже заблокировали эти учетные записи, соответствующий контент в Twitter больше не доступен для публики”, – говорилось в сообщении.

Под блокировку попали 1062 учетных записи. Всего же было обнаружено 3814 аккаунтов, связанных с “фабрикой троллей”. С них в течение 10 недель отправили почти 176 тысяч сообщений, из которых 8,4 процента были связаны с выборами

Администрация Twitter также представила Конгрессу результаты дополнительного анализа автоматизированной деятельности, связанной с избирательной кампанией. С 13,5 тысячи ботов публиковались сообщения, связанные с выборами. Это составляет примерно две сотые доли процента от общего количества учетных записей в то время. “Однако любая такая деятельность представляет собой проблему для демократических обществ во всем мире, и мы продолжим работу над этим важным вопросом”, – подчеркивается в сообщении.

29 сентября администрация Twitter заблокировала аккаунты, предположительно связанные с российским вмешательством. “Из примерно 450 учетных записей, которыми Facebook недавно поделился в рамках своей проверки, мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам, – говорилось в заявлении компании. – Кроме того, вместе с этими аккаунтами мы обнаружили еще 179 связанных или соединенных аккаунтов, и приняли меры в отношении тех, кто нарушил наши правила”.

Однако сенатор-демократ Марк Уорнер остался “глубоко разочарован” скудностью сведений, предоставленных администрацией Твиттера. По словам Уорнера, выступление представителя компании было недостаточно проработанным и основывалось сделанном ранее сообщении Фейсбука. “Их реакция, честно говоря, была недостаточной практически по всем параметрам”, – отметил сенатор.

14 октября Твиттер передал комитету Сената по разведке сведения о 201 аккаунте, связанном с попытками России влиять на президентские выборы.

17 октября РБК сообщило, что “фабрика троллей” потратила около 2,3 миллиона долларов на пропаганду в соцсетях среди американцев. Из этих денег примерно два миллиона долларов были потрачены на зарплаты сотрудникам за последние два года. Также около 120 тысяч долларов, по пять тысяч долларов в месяц, за два года было потрачено на продвижение в соцсетях. Эти средства в основном шли на покупку рекламы в Facebook. Активно работать отдел начал в июне 2015 года. Осенью 2017 года соцсети заблокировали большинство сообществ “фабрики”.