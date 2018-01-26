Пятница, 26 января 2018

Обычно займ от частного лица берут люди, которые имели печальный опыт в кредитных историях, либо это те люди, которые хотят всего на всего сэкономить на процентах. К примеру, процентов нет, если брать заем у близкого родственника.

Найти в наше время человека, который поможет взять заем без процентов не составляет никакого труда. В интернете мы можем найти уйму объявлений, говорящих о помощи в таких вопросах за определенные суммы. Думаем, даже не стоит объяснять, что заем от частного лица, это намного выгоднее и рациональнее для каждого заемщика, информирует http://zaimi-onlain24.ru.

Если вы не хотите иметь дел с чужими людьми, то можно рассчитывать и на помощь родственников. Зачастую это будет гораздо дешевле по цене и затратит меньше ваших нервов. Важно в этом деле знать, как по-умному оформляется займ.

Заемные средства — благо или нет?

Беря деньги в займы, думаете ли вы о том, как их отдать? Скорее всего — да, так как заемщик сопоставляет займ с получаемыми на работе деньгами. Необходимо платить по кредиту и оставлять достаточную сумму для жизни. Сегодня мы поговорим о заемных средства на предприятии.

Для любой организации получить кредит — не самое простое дело. Для банка необходимо предоставить пакет документов, куда входит ТЭО (технико-экономическое обоснование). ТЭО представляет собой набор расчетов, с помощью которых можно получить информацию о том, будет ли выгодно для фирмы получение кредита и сможет ли руководство вовремя вернуть долг. Для организации нет принципиальной разницы: заем или кредит, все равно это средства, которые необходимо возвратить.

Кредит можно получить только у финансовых компаний соответствующего профиля: банков, инвестиционных организаций и т. д. В свою очередь, заем берется у физических или юридических лиц. Обычно займы используются для снижения кредиторского долга, «перекачки» денег и т. д. Кредиты используются по своему назначению, например, при отсутствии необходимых средств для платежных операций.

Для этого в ваши обязанности войдет написание расписки, или договор займа. Эти документы равны между собой, но в случае, когда займ в десять раз и более превышает минимальную сумму оплаты труда, то в таком случае договор просто необходимая процедура.

В таком документе должны быть прописаны сумма долга, сроки, в которые он будет возвращен, проценты и штрафы в случае просрочки платежей.

В долговую расписку входят такие же данные, но она требует присутствия еще двух свидетелей, которые могут в любой ситуации подтвердить личность должника.

Можно заверить договор у нотариуса, тем самым повысив его ценность, но это необязательная процедура. Подписывая договор, обратите внимание на то, что написано мелким шрифтом, как правило, именно там скрывается вся нужная информация.