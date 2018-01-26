Пятница, 26 января 2018

На данный момент в столице страны Венгрия насчитывается более чем полтора миллиона человек. Будапешт расположен на обоих берегах реки Дунай. До конца XIX века на этом месте было три города: Обуда, Буда и Пешт, а в 1873 году произошло объединение этих трех в один город — Будапешт.

Описать полностью этот город невозможно, но некоторые достопримечательности подробно можно посмотреть здесь https://experts-tourister.ru/hungary/budapest/tours.

Гора Геллерт. На этой горе располагается памятник Свободы. Отсюда можно налюдать прекрасный вид на мосты над Дунаем, сам Дунай и левобережную сторону. Вдоль дороги на Геллерт можно увидеть выставку автомобилей времен первой половины 20 века.

Будайская крепость. Следующим наша обзорная экскурсия по Будапешту опишет большую крепость, расположенную на правом берегу Дуная.

Будайская крепость состоит из крепостного дворца и Рыбацкого бастиона. Очень интересная крепость, есть много вещей, на которые стоит посмотреть уже внутри. Но если сможете попасть в день винного фестиваля, то вполне можно провести целый день в крепости за хорошим отдыхом. Со стен крепости хорошо обозревается Парламент. Забраться же сюда можно как пешком так и на фуникулере.

Парламент. Это здание построено более ста лет тому назад.

Законодательный орган, действующий сейчас в Венгрии и по сей день заседает тут. Парламент сильно охраняется, но если приобрести экскурсию, то попасть туда не составит большого труда. С гидом можно увидеть все самое интересное и даже на русском языке, но, к сожалению, русскоязычные экскурсии проводятся реже чем на японском или английском. Также огорчают большие очереди на экскурсии перед Парламентом. Но и тут у Вас есть шанс во время простоя в очереди ознакомиться с монументом памяти событиям 1956 года.

На ряду с Парламентом по высоте стоит базилик святого Иштвана, высота которого примерно 100 метров. Немного ниже находится смотровая площадка.

Остров Маргариты, расположенный по центру Дуная и соединенный с обоими берегами с помощью мостов, тянется в длину больше чем на 2 километра и вся его территория является зоной отдыха.

Здесь раскинулся парк, спортивные сооружения. Передвижение разрешено только экологически чистыми способами: пешком, бегом, на велосипеде или на сдаваемых в аренду при воде электромобиле или веломобиле. По всей длине берега раскинута беговая дорожка для того, чтобы можно было наслаждаться свежим воздухом и видом берегов Дуная во время бега. Весь круг беговой дорожки занимает примерно 5 километров.

Вас удивит в Будапеште отсутствие купающихся в Дунае. Так как река протекает через территории трех государств, то она очень загрязнена отходами и купаться опасно для жизни. Рыбы в реке нет. Но это не беда, ведь в городе размещено 26 купален с чистейшей минеральной водой. Одна из них — Сечени, размещена в Городском парке. Также есть и бассейны, сауны с разнообразием температур и составом солей. Есть как закрытые так и открытые. Билеты в подобные места продаются на 4 часа, если же выйти раньше, то часть денег вернут. Также в парке расположен замок Вайдахуняд, парк развлечений и зоопарк.

Далее — площадь Героев на которой можно спуститься в метро и прокатиться на проезде желтой линии, стилизованном «под старину» по одной из самых старых линий метро в Европе.