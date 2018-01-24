Среда, 24 января 2018

Катерина Тихонова, младшая дочь президента России Владимира Путина, рассталась со своим мужем Кириллом Шамаловым. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Когда именно это произошло и состоялся ли развод официально, неизвестно. По данным источников агентства, с разрывом отношений связана продажа принадлежавших Шамалову акций нефтехимической компании “Сибур”. Сделка состоялась в апреле 2017 года. Владельцем более чем 20-процентной доли Шамалова стал миллиардер Леонид Михельсон, председатель совета директоров компании. При этом Шамалов ничего не заработал на сделке, поскольку акции “Сибура” ему продали “в знак доверия со стороны семьи Путина”, утверждают источники агентства.

Между тем иcточник, близкий к Шамалову, заявил, что связи между продажей акций и отношениями с Тихоновой нет. По его словам, инвестиция, которую Шамалов вместе с отцом сделал в “Сибур”, оказалась не слишком выгодной.

Официального подтверждения этим сведениям не поступало. В Кремле не комментируют сообщения о том, что Тихонова является дочерью Путина.

В 2015 году Reuters сообщало, что Тихонова и ее муж владеют активами на 2 миллиарда долларов. то преимущественно были акции “Сибура”. Их Шамалов приобрел у старого друга Путина – олигарха Геннадия Тимченко. При этом отмечалось, что Николай Шамалов, отец Кирилла – старый друг Путина, сооснователь кооператива “Озеро” и акционер банка “Россия”.

У того же Тимченко муж Тихоновой купил и виллу во французском городе Биаррице на берегу Бискайского залива. Стоимость этой виллы оценивается примерно в 3,7 миллиона долларов.

В январе 2015 года РБК сообщал, что Тихонова возглавляет фонд “Национальное интеллектуальное развитие” (работает под брэндом “Иннопрактика”). Как выяснил РБК, Тихонова играет ключевую роль в многомиллиардном проекте создания научно-технологической долины МГУ. В 2013-2014 годах НИР получил ряд дорогостоящих подрядов от “Росатома” и дочерних структур “Транснефти”.

В августе 2016 года Шамалов и его отец вошли в десятку богатейших семейных кланов России. В рейтинге, составленном Forbes, семья Шамаловых занимает четвертую строчку . Состояние Кирилла Шамалова издание оценило в 2,3 миллиарда долларов. По оценкам журнала, за последние полгода Шамалов разбогател на 1,1 миллиарда долларов.