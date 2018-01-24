Среда, 24 января 2018

Пара фраз

24.01.2018

Фарс невозможно провернуть

В московском кинотеатре “Пионер” показали фильма “Смерть Сталина”, у которого Минкултуры отозвало прокатное удостоверение, сообщают “Ведомости”. По словам корреспондента издания, зал был заполнен примерно на две трети, хотя все билеты на сеансы вплоть до 3 февраля раскуплены.

Ни в самом кинотеатре, ни рядом с ним никаких протестующих против показа фильма не было. Администрация “Пионера” не делала сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов.

После заявления Минкультуры об отзыве удостоверения кинотеатр продолжал продавать билеты на “Смерть Сталина”. Представитель “Пионера”, что это законно, так как прокатное удостоверение продолжает числиться в реестре ведомства как действующее, а в кинотеатре никаких письменных указаний не получали. Однако в четверг запись о фильме из реестра была удалена.

В Минкультуры заявили, что своевременно уведомили об отзыве удостоверения прокатчика картины ООО “Вольгафильм” и напомнили об административной ответственности кинотеатров.

Показ фильма без прокатного удостоверения в соответствии со статьей 14.58 КоАП грозит кинотеатру штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

“Пионер” принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. Он также владеет объединенной сетью кинотеатров “Синема парк” – “Формула кино”. Эти кинотеатры “Смерть Сталина” не показывают.

В понедельник состоялся просмотр фильма в Минкультуры. Его участники обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с требованием проверить “Смерть Сталина” на экстремизм. “Мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, но это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы “комедия”, очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм”, – говорилось в обращении. По мнению его авторов, фильм “содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности”.

Под обращением подписались, в частности, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, председатель общественного совета при Минкульте Юрий Поляков, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, директор кинокомпании “Каро-Премьер” Алексей Рязанцев.

Во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма “Смерть Сталина”. По словам и.о. директора департамента кинематографии Ольги Любимовой, основанием для отзыва стал подпункт “д” пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством. Он гласит, что удостоверение может быть отозвано в случае “выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством”. Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

В среду Мединский заявил, что Минкультуры направило “Смерть Сталина” на дополнительную юридическую экспертизу. “Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма”, – сказал министр.

В то же время Мединский заявил об отсутствии в России цензуры. “У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно, – сказал он. – Это все – вопросы морали, а есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма”.

Еще в сентябре один из членов совета при Минкультуры Павел Пожигайло заявлял о необходимости проверки фильма на предмет “провокации и удара по коммунистам”. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко называл ленту “мерзостью” и выразил надежду, что Минкульт не допустит ее выхода в прокат. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что фильм – “очередная форма психологической войны против нашей страны”.