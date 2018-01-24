Среда, 24 января 2018

Судья Верховного суда Чечни Хасмагомед Мадаев отклонил апелляционную жалобу на арест руководителя представительства правозащитного центра “Мемориал” в Грозном Оюба Титиева. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Решение Шалинского городского суда об аресте Оюба Титиева на два месяца, до 9 марта, оставлено без изменения, жалобы адвокатов – без удовлетворения.

Заседание началось в 11:00, сообщал “Мемориал”. Однако на него не привезли Титиева. На вопрос судьи о причинах недоставления обвиняемого адвокат Петр Заикин и прокурор Коптев ответили, что никакой информации об этом у них нет. В суд также не явился второй адвокат Султан Тельхигов. Заикин сообщил судье, что в среду должны были состояться некие следственные действия с участием Титиева. Тельхигов выехал для участия в них, но потом пропал со связи и неизвестно, где он сейчас.

Судья постановил перенести судебное заседание на 17:00, обязав прокурора обеспечить явку Титиева в суд. Руководитель программы “Горячие точки” ПЦ “Мемориал” Олег Орлов выразил недоумение и тревогу в связи с недоставлением Титиева в суд.

К назначенному времени Титиева привезли в суд. По словам корреспондента “Кавказского узла”, правозащитник “выглядит хорошо, держится бодро”.

Титиев рассказал Заикину, что накануне его действительно отвезли в отдел МВД по Курчалоевскому району для проведения неких следственных действий, однако их почему-то не было. В тот же день Титиева отвезли обратно в СИЗО-1 Грозного. Почему его не доставили в суд к 11:00, Титиев также не знает.

9 января 60-летний Титиев был задержан кадыровцами. Два дня спустя судья Шалинского горсуда Чечни Хамзат Ибрагимов арестовал правозащитника на два месяца. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны. Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре. Как выяснилось на суде об аресте задержанного, к фабрикации дела против Титиева причастны оперативники угрозыска Манджиков и Магомадов.

16 января Титиев написал заявление о фабрикации дела против него на имя президента Владимира Путина, главы СКР Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова. “09.01.2018 года я был задержан сотрудниками Курчалоевского ОВД, и в мою машину было подброшено наркотическое вещество. Против меня было сфабриковано уголовное дело. Полностью подтасованы доказательства моей вины. Вину свою я не признал и не признаю. Хочу довести до Вас, если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом”, – говорилось в документе.

В среду “Мемориал” потребовал передать дело Титиева из Чечни в следственный департамент МВД. Об этом говорится в заявлении. “Провокация организована в Чеченской республике, то есть на территории, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости. Положение Оюба Титиева представляется нам крайне опасным, – говорилось в заявлении ПЦ. – После неоднократных оскорбительных и угрожающих высказываний главы Чеченской Республики (Рамзана) Кадырова в адрес правозащитников невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном”.

Кроме того, в “Мемориале” считают необходимым передать материалы проверки по заявлению Титиева о подброшенных ему полицейскими наркотиках из следственного управления СКР по Чечне в вышестоящий следственный орган.