Среда, 24 января 2018

В Архангельске суд признал 59-летнего Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики и оштрафовал его на 1 тысячу рублей по статье 20.3 КоАП, сообщает Znak.Com. Ему вменили публикацию в соцсети “ВКонтакте” хрестоматийного фото Парада Победы 1945 года, на котором советские солдаты держат опущенные немецкие знамена.

В середине января Листову позвонил следователь полиции и вызвал на беседу “насчет пропаганды нацистской символики в Интернете”. В отделе мужчину ознакомили с материалами дела. Помимо фото 1945 года в них был и снимок участников танцевального шоу на телеканале “Россия 1″ в костюмах, напоминающих нацистскую форму.

19 января, после повторной “беседы”, Листова отвезли в суд. Судья вынес решение, несмотря даже на обнаруженные в материалах дела ошибки. Там указывалось, что историческое фото было опубликовано 5 декабря 2017 года, хотя в действительности Листов выложил его в конце апреля 2016 года, ко Дню Победы,

“Я не отрицал, что упоминаемая в материалах дела страница во “ВКонтакте” принадлежит мне. И то, что лично я на ней размещал фотографии. Советские солдаты – это был снимок 1945 года, я был в шоке от того, что к нему могут быть претензии. Мной было сразу заявлено, что эту фотографию я опубликовал как напоминание об исторических событиях, а не для демонстрации атрибутики нацистов. Эту фотографию вообще в учебниках истории печатали! Я отрицал свою вину, но мои доводы не возымели действия”, -

рассказал Листов.

Листов считает, что его преследуют из-за политических взглядов. Он с 2014 года открыто высказывает свои оппозиционные настроения, состоит волонтером регионального штаба Алексея Навального. “Вообще вся эта история – бред. Я родился в СССР и ненавижу нацизм в любом его проявлении. Оба моих деда участвовали в Великой Отечественной войне. Но нынешнюю судебную систему и работу полиции совершенно не понимаю. И пока не знаю, буду ли обжаловать решение суда”, – отметил Листов.

В апреле 2015 года пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что закон не запрещает использование нацистской символики без целей пропаганды в произведениях искусства. В качестве примера он привел фильмы “Семнадцать мгновений весны” и “Список Шиндлера”.

В мае 2107 года юристы правозащитной группы “Агора” обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой оценить правомерность применения в России статьи 20.3 КоАП. Как отметили в “Агоре”, суды не учитывают контекст и признают виновными в том числе тех, кто не оправдывает нацистов. В ЕСПЧ направлены жалобы жителей Пензенской области Ивана Городиского и краснодарца Алексея Мандригеля. Они были приговорены к семи и десяти суткам административного ареста за публикацию в соцсети фотоколлажей с Владимиром Путиным, на которых фигурировала свастика.

“До 2014 года статья 20.3 предполагала наказание не просто за демонстрацию нацистской символики, но с целью пропаганды. В 2014 году были внесены изменения, и в итоге оказалось, что ответственность порождает и пропаганда, и демонстрирование без цели пропаганды” – сказал юрист “Агоры” Алексей Глухов. По его словам, количество вынесенных по этой статье решений выросло за последние годы в 3,5 раза, с 480 до 1,8 тысячи. При этом в России абсолютного запрета на демонстрацию свастики нет. “Даже в СМИ можно публиковать свастику, если при этом нет цели пропаганды, так официально разъяснил Роскомнадзор в 2015 году. Запрет установлен только для физических лиц”, – отметил юрист.