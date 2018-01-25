Четверг, 25 января 2018

Новоайдарский районный суд Луганской области Украины приговорил плененного в Донбассе российского контрактника Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает его адвокат Виктор Чевгуз.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 258-3 УК Украины (участие в террористической организации; от 8 до 15 лет) и части 1 статьи 263 (незаконный оборот оружия; от 3 до 7 лет). Прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества.

“Мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания. На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы, является чрезмерно суровым”, – заявил адвокат.

24 июня 2017 года ефрейтор Агеев во время боя в составе разведгруппы ЛНР попал в плен у села Желобок. Как сообщали в украинской 93-й отдельной механизированной бригаде, помимо российского ефрейтора в плен были захвачены еще трое боевиков ЛНР. Командир командир разведгруппы 38-летний капитан Александр Щерба (Алекс) и еще один боевик погибли в бою.

СМИ тогда сообщали, что Агеев служил в 22-й отдельной гвардейской бригаде спецназа ГРУ, базирующейся в Батайске. Были опубликованы фотографии ефрейтора с символикой ГРУ, а также с оружием в форме без опознавательных знаков. Эти снимки он ранее разместил в соцсетях.

Между тем в российском Минобороны заявили, будто Агеев уволился в запас летом 2016 года по окончании срочной службы. В свою очередь, в ЛНР ефрейтора назвали “добровольцем”.

29 июня мать россиянина Светлана Агеева попросила посодействовать в освобождении сына партию “Яблоко”. На другой день была опубликована аналогичная просьба Агеевой к Владимиру Путину.

В опубликованном 9 июля интервью ТСН Агеев признал, что на Украину прибыл не по собственной инициативе, а по приказу командования. В марте нынешнего года, рассказал Агеев, он подписал с Минобороны контракт и пошел служить в войсковую часть № 65246 в Новочеркасске. Там базируются полк связи и учебный центр российских ВВС. Уже через четыре дня контрактника отправили на Украину. Вместе с ним в соседнюю страну выехал и капитан Щерба.

12 июля Светлана Агеева записала видеобращение к президенту Украины Петру Порошенко. Она просила украинского президента разрешить ей свидание с сыном. Агеева просила помиловать ее сына или способствовать его обмену. “Если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка”, – сказала Агеева.

22 июля Агеева приехала на Украину вместе с корреспондентом “Новой” Павлом Каныгиным и встретилась с сыном в СИЗО Старобельска. Свидание помогли организовать администрация Порошенко и Служба безопасности Украины.