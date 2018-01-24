Среда, 24 января 2018

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца, до 23 марта, активиста антифашистского движения Виктора Филинкова, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Его подозревают по части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе, от пяти до 10 лет лишения свободы).

О заключении активиста под стражу ходатайствовала следственная служба регионального управления ФСБ.

“Как полагает следствие, Филинков и иные неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения”, – говорится в сообщении.

Во вторник жена Филинкова сообщила о его исчезновении. В 20 часов активист должен был вылететь из аэропорта Пулково в Киев. В 15 часов он написал жене, которая сейчас находится за границей, что отправляется в аэропорт заранее и оттуда снова свяжется с ней. Однако больше известий от него не поступало.

В Киев активист не прилетел. В больницы Петербурга его не доставляли. В полиции жену пропавшего заверили, что ее мужа не задерживали. В этой связи жена Филинкова заподозрила, что активиста задержала ФСБ. Она пояснила, что несколько месяцев назад они с мужем замечали за собой слежку.

Адвокат “Агоры” Виталий Черкасов в комментарии ОВД-Инфо подтвердил, что есть основания опасаться за Филинкова.