Четверг, 25 января 2018

В прошлом году Северная Корея по крайней мере трижды отправляла уголь в Россию, который затем был переправлен в Южную Корею и Японию, сообщает Reuters со ссылкой на источники в западных спецслужбах. Это свидетельствует о нарушении санкций ООН.

Уголь из КНДР доставляли в российские порты Находка и Холмск. Там его грузили на суда, которые затем переправляли его в Южную Корею и в Японию. Такая операция, в частности, прошла в октябре. “Российский порт Находка становится перевалочным пунктом для северокорейского угля”, – сказал источник в разведке одной из европейских стран. Представитель разведки США также подтвердил торговля углем через Россию продолжается.

Неизвестно, знали ли владельцы судов, которые доставляли уголь из России в Южную Корею и Японию, происхождение груза. Также не установлено, какие компании извлекали выгоду из угольных поставок.

В среду Минфин США включило в санкционный список северокорейское судно Ji Bong 6 за доставку угля из КНДР в Холмск 5 сентября.

Экспорт северокорейского угля был ограничен резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в ноябре 2016 года. В соответствии с ней государства должны ежемесячно сообщать об импорте угля из КНДР в комитет по санкциям. Однако Россия в прошлом году не представляла данные о ввозе угля из Северной Кореи.

В конце декабря прошлого года стало известно, что российские танкеры в нарушение санкций ООН ввозят нефть и нефтепродукты в КНДР. Известно о трех рейсах, предпринятых в октябре – ноябре. Два танкера вышли из порта Славянка на юге Приморья, один – из Находки. Топливо перекачивалось на северокорейские суда в открытом море. По данным на сентябрь, с начала 2017 года как минимум восемь северокорейских судов вышли из России с грузом горючего. Однако в дальнейшем такая практика была прекращена – вместо этого топливо перекачивается в открытом море на северокорейские танкеры и даже на рыболовецкие суда. В то же время отмечалось, что свидетельств, доказывающих причастность российских властей к контрабанде нефти в Северную Корею, нет.

В российском МИДе, однако, после этого сообщения заявили, что Москва в полном объеме соблюдает режим санкций ООН против КНДР.

18 января президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции. “Россия совсем не помогает нам в решении северокорейской проблемы, – отметил президент. – Все, в чем нам помогает Китай, Россия сводит на нет. Иными словами, Россия частично возмещает то, чего Северную Корею лишает Китай”. При этом Трамп подчеркнул, что, хотя Китай соблюдает ограничения на поставки Пхеньяну нефти и угля, Пекин мог бы делать и больше для сдерживания КНДР.